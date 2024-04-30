Рада Європи починає підготовку до створення спецтрибуналу з Україною

За словами Кулеби, рішення Комітету міністрів Ради Європи є «важливим практичним кроком на шляху до створення трибуналу»

Рада Європи та Україна можуть укласти угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії

Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть потенційно призвести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Це важливе рішення доручає генеральному секретарю Ради Європи підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Ключовій групі з питань трибуналу та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення», – наголосив він.

Кулеба наголосив, що рішення Комітету міністрів Ради Європи схвалює подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо фінансування такого трибуналу.

«Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України», – додав він.

Нагадаємо, формат майбутнього міжнародного трибуналу над очільником Кремля Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком узгоджуватимуть шляхом широкої дискусії.

Як повідомлялося, спецтрибунал для владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

До слова, координаційна група з 38 країн розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також модель трибуналу на підставі резолюції Генасамблеї ООН. Інтернаціоналізований трибунал може судити за українським законодавством, яке передбачає заочне засудження, проте надає Путіну імунітет. Водночас створенню трибуналу через ООН може завадити позиція низки країн.