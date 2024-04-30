Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рада Європи починає підготовку до створення спецтрибуналу з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада Європи починає підготовку до створення спецтрибуналу з Україною
За словами Кулеби, рішення Комітету міністрів Ради Європи є «важливим практичним кроком на шляху до створення трибуналу»
фото з відкритих джерел

Рада Європи та Україна можуть укласти угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії

Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть потенційно призвести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Це важливе рішення доручає генеральному секретарю Ради Європи підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Ключовій групі з питань трибуналу та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення», – наголосив він.

Кулеба наголосив, що рішення Комітету міністрів Ради Європи схвалює подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо фінансування такого трибуналу.

«Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України», – додав він.

Нагадаємо, формат майбутнього міжнародного трибуналу над очільником Кремля Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком узгоджуватимуть шляхом широкої дискусії.

Як повідомлялося, спецтрибунал для владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

До слова, координаційна група з 38 країн розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також модель трибуналу на підставі резолюції Генасамблеї ООН. Інтернаціоналізований трибунал може судити за українським законодавством, яке передбачає заочне засудження, проте надає Путіну імунітет. Водночас створенню трибуналу через ООН може завадити позиція низки країн.

Читайте також: «Нам плевать на ваш трибунал». На чому ґрунтується «безстрашність» Кремля
Теги: Дмитро Кулеба МЗС трибунал агресія росія війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі високої ймовірності масштабного обвалу фронту немає, вважає Жорін
Офіцер 3-ї штурмової бригади оцінив ризик масштабного прориву на фронті
20 квiтня, 16:50
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай надає РФ деталі до машин
Китай є основним постачальником військового комплексу Росії – Reuters
19 квiтня, 23:17
Росія зранку 19 квітня обстріляла центр Дніпра
Троє дітей загинуло, є поранені: наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото, відео)
19 квiтня, 10:05
Пошуково-рятувальна операція в Чернігові триває
У Чернігові 18 квітня оголошено днем жалоби
17 квiтня, 16:41
У рамках Кримської платформи у Болгарії пройшла Друга Чорноморська конференція з безпеки
Чорноморська конференція з безпеки: підтримка на словах, неготовність до сміливих кроків на ділі Союзники
16 квiтня, 21:05
Ексспівробітник СБУ Василь Прозоров потрапив до лікарні з травмами ніг
У Москві невідомі підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ (відео)
12 квiтня, 14:54
Встановлення сторонніх систем може негативно вплинути на роботу обладнання
Росія готується до масових аварій на ТЕС через відключення іноземного софту
10 квiтня, 14:38
Окупанти просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
10 квiтня, 04:52
Кулеба візьме участь в міністерській конференції «Відновлення справедливості для України»
Кулеба вирушає до Гааги
1 квiтня, 21:42

Політика

Трамп обіцяє «спробувати» допомогти Україні у війні проти РФ
Трамп обіцяє «спробувати» допомогти Україні у війні проти РФ
Польща повідомила, за яких умов депортуватиме українських чоловіків
Польща повідомила, за яких умов депортуватиме українських чоловіків
Рада Європи починає підготовку до створення спецтрибуналу з Україною
Рада Європи починає підготовку до створення спецтрибуналу з Україною
Відставка спікера Джонсона. Демократи зробили несподівану заяву
Відставка спікера Джонсона. Демократи зробили несподівану заяву
Молдова розпочала судовий процес над главою Гагаузії
Молдова розпочала судовий процес над главою Гагаузії
Король Великої Британії Чарльз III повернувся до виконання державних обов'язків
Король Великої Британії Чарльз III повернувся до виконання державних обов'язків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
21K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
19K
Чому українські біженці тікають із Польщі до Німеччини: пояснення експертки
17K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
16K
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
12K
У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Лібідська» (фото)

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua