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Росія може припинити війну вже сьогодні. Країни G7 назвали спосіб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія може припинити війну вже сьогодні. Країни G7 назвали спосіб
Країни «Великої сімки» заявили, що продовжать підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Як зазначили міністри G7, Росія може припинити війну в Україні, покинувши окуповані території

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) заявили, що війну в Україні можна завершити вже сьогодні. Для цього, Росія повинна покинути території, які західні країни вважають українськими. Про це йдеться у заяві, за підсумками триденної зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки».

Глави МЗС, зокрема, заявили, що Росія може припинити війну в Україні вже сьогодні. Вони запропонували Москві покинути території, які після так званих «референдумів» були оголошені «російськими».

«Ми ніколи не визнаємо легітимність проведених референдумів», – йдеться в заяві.

Країни «Великої сімки» також повідомили, що продовжать підтримувати Україну, і закликали Росію заплатити за завдані збитки.

Як повідомлялося, українська армія потребує посилення, їй потрібні системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, далекобійна зброя, авіація, і всі рішення щодо таких поставок мають ухвалюватися швидко.

До слова, ситуація на війні в Україні є складною. Російські війська зазнають значних втрат, хоча і мають певні успіхи. Водночас ЗСУ відчувають брак боєприпасів.

За даними естонської розвідки, російські окупанти здійснили тактичний прорив на північний захід від Авдіївки, а також просунулися вперед на 5 км. Також окупаційні сили утримують тиск на населений пункт Часів Яр, де вони просунулися з південного флангу.

ЗСУ потребують підтримки своїх західних партнерів, у пріоритеті брак боєприпасів, однак незапланованого відступу ЗСУ або прориву лінії фронту не спостерігається.

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Теги: росія окупанти війна Велика сімка

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