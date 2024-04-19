Росія може припинити війну вже сьогодні. Країни G7 назвали спосіб

Як зазначили міністри G7, Росія може припинити війну в Україні, покинувши окуповані території

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) заявили, що війну в Україні можна завершити вже сьогодні. Для цього, Росія повинна покинути території, які західні країни вважають українськими. Про це йдеться у заяві, за підсумками триденної зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки».

Глави МЗС, зокрема, заявили, що Росія може припинити війну в Україні вже сьогодні. Вони запропонували Москві покинути території, які після так званих «референдумів» були оголошені «російськими».

«Ми ніколи не визнаємо легітимність проведених референдумів», – йдеться в заяві.

Країни «Великої сімки» також повідомили, що продовжать підтримувати Україну, і закликали Росію заплатити за завдані збитки.

Як повідомлялося, українська армія потребує посилення, їй потрібні системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, далекобійна зброя, авіація, і всі рішення щодо таких поставок мають ухвалюватися швидко.

До слова, ситуація на війні в Україні є складною. Російські війська зазнають значних втрат, хоча і мають певні успіхи. Водночас ЗСУ відчувають брак боєприпасів.

За даними естонської розвідки, російські окупанти здійснили тактичний прорив на північний захід від Авдіївки, а також просунулися вперед на 5 км. Також окупаційні сили утримують тиск на населений пункт Часів Яр, де вони просунулися з південного флангу.

ЗСУ потребують підтримки своїх західних партнерів, у пріоритеті брак боєприпасів, однак незапланованого відступу ЗСУ або прориву лінії фронту не спостерігається.