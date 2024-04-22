Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вучич разом із сербською церквою збирає грандіозний «собор»: що задумав союзник Путіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Вучич разом із сербською церквою збирає грандіозний «собор»: що задумав союзник Путіна

Сербський президент у властивому йому стилі оголосив, що на цих зборах ухвалюватимуть «важливі рішення щодо виживання сербського народу»

У неділю, 5 травня, відбудеться велика Великодня Асамблея (собор) Сербії та Республіки Сербської. Асамблею скликав президент Сербії Александр Вучич. Сербський президент оголосив, що на цих зборах ухвалюватимуть «важливі рішення щодо виживання сербського народу у своїх оселях, його економічного прогресу, збереження сербської мови та кирилиці, а також спільної культурної спадщини». Про це повідомляє чорногорський політолог Любомир Філіпович.  

«Авторитарні режими по всьому світу мають досить узгоджену схему дій, коли йдеться про збереження влади. Режими Мілошевича та Путіна в цьому відношенні є попередниками та моделями для системи Вучича. Важливо не забувати, що нинішній президент Сербії займав посаду міністра пропаганди під час правління Мілошевича», – пише експерт.

У цьому світлі, на думку експерта, анонс події, підготовка до якої триває останні пару років, слід розглядати через кампанії, пов’язані з популяризацією «Сербського світу» («аналог русского мира», «сербський світ» – це території, де проживають етнічні серби: Республіка Сербська в Боснії і Герцеговині, Чорногорія, Північ Косова і, звичайно, Сербія). 

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік у свою чергу заявив, що Асамблею буде поширено на регіон: «Асамблея об’єднає політичні еліти Республіки Сербської та Сербії, політичних представників Чорногорії та КіМ (Косова і Метохії), а також діаспору. Будуть залучені науковці Республіки Сербської та Сербії, і навіть науковці з Чорногорії, хто бажає взяти участь, представники Сербської православної церкви».

Сербський пропагандист, режисер і колишній парамілітарний доброволець Драгослав Бокан виступив на російському пропагандистському каналі RT, підтвердивши ідею широкого всесербського збору. 

Сербська парламентська опозиція не братиме участі в цих зборах. Відреагувало і громадянське суспільство. Соня Бісерко із сербського Гельсінського комітету заявила Голосу Америки: «Вучич організовує це на основі ідеї єдності; «сербський світ» проявляється через його часті зустрічі з Додіком і Порфірієм». Бісерко вважає, що це ґрунтується на очікуванні, що міжнародні обставини зміняться – «перемога Путіна, очікується перемога Трампа… Тож вони весь час стежать за подіями в ширшому міжнародному контексті, очікуючи, що ситуація зміниться на їхню користь. І звідти коливання Вучича, постійне балансування якого базується на цих оцінках, уявленнях чи очікуваннях».

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич попередив, що на його країну насуваються важкі часи.

Читайте також: Вучич знову на коні. Що означають результати виборів в Сербії
Теги: Сербія президент собор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначають правоохоронці, Жаїра Болсонару хотів створити враження, нібито він і його 12-річна донька отримали вакцину проти Covid-19
Експрезидент Бразилії потрапив у скандал через вакцинацію проти Covid-19
20 березня, 10:09
Олександр Литвиненко народився в Києві, але вищу освіту здобув в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії
Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова
26 березня, 16:15
Лідери Японії та США укладуть важливу угоду уже у квітні
Це станеться вперше за 60 років: США та Японія оновлюють важливий оборонний договір
25 березня, 10:44
Згодом з'явиться можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство
Знищена нерухомість буде в базі міжнародного Реєстру збитків: «Дія» запустила новий сервіс
2 квiтня, 16:44
Техніка, яку Білорусі надала Росія, потребує серйозного ремонту та також непридатна для бою
«Лукашенку немає чим воювати, його техніка – це купа брухту» – польський генерал
4 квiтня, 16:49
Аналітик наголошує, що ресурсів для наступу на Харків у ворога немає
Штурм Харкова та Сум: ІПСО чи реальна загроза? Колишній речник Генштабу оцінив погрози окупантів
9 квiтня, 06:08
Військових потрібно відпустити, але на заміну необхідна така ж кількість хлопців із таким же досвідом, вважає Зеленський
Зеленський назвав умову, необхідну для ротації українських військових
6 квiтня, 20:14
Макрон (у центрі), генеральний директор компанії Eurenco Тьєррі Франку (2-й ліворуч) та міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер (крайній праворуч) започаткували будівництво заводу
Макрон спрогнозував сценарій, за якого ЄС доведеться збільшити допомогу Україні
11 квiтня, 20:02
Юридичний комітет ПАРЄ схвалив правки до проєкту резолюції, яка підтверджує, що російська нафтопереробна галузь є легітимною ціллю для України
Рада Європи назвала російські нафтопереробні заводи законною ціллю для України
15 квiтня, 21:37

Соціум

Одна з країн ЄС збирається обмежити прийом біженців із України
Одна з країн ЄС збирається обмежити прийом біженців із України
Вучич разом із сербською церквою збирає грандіозний «собор»: що задумав союзник Путіна
Вучич разом із сербською церквою збирає грандіозний «собор»: що задумав союзник Путіна
Кремль заблокував сайти, які публікують інформацію про війну Росії в Україні – ISW
Кремль заблокував сайти, які публікують інформацію про війну Росії в Україні – ISW
Поблизу Москви сталася масштабна пожежа у виробничій будівлі (відео)
Поблизу Москви сталася масштабна пожежа у виробничій будівлі (відео)
Німеччина запропонувала віддати Україні обладнання із закритих ТЕС
Німеччина запропонувала віддати Україні обладнання із закритих ТЕС
«Ти сидиш у чистих штанах, а твій син – у Дубаї»: мешканка затопленого Орська накинулася на мера
«Ти сидиш у чистих штанах, а твій син – у Дубаї»: мешканка затопленого Орська накинулася на мера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
207K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
193K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
75K
Під Києвом затопило велике село
30K
Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні
16K
Синоптики попередили про небезпечні стихійні явища: де вируватиме негода

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua