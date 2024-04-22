Вучич разом із сербською церквою збирає грандіозний «собор»: що задумав союзник Путіна

Сербський президент у властивому йому стилі оголосив, що на цих зборах ухвалюватимуть «важливі рішення щодо виживання сербського народу»

У неділю, 5 травня, відбудеться велика Великодня Асамблея (собор) Сербії та Республіки Сербської. Асамблею скликав президент Сербії Александр Вучич. Сербський президент оголосив, що на цих зборах ухвалюватимуть «важливі рішення щодо виживання сербського народу у своїх оселях, його економічного прогресу, збереження сербської мови та кирилиці, а також спільної культурної спадщини». Про це повідомляє чорногорський політолог Любомир Філіпович.

«Авторитарні режими по всьому світу мають досить узгоджену схему дій, коли йдеться про збереження влади. Режими Мілошевича та Путіна в цьому відношенні є попередниками та моделями для системи Вучича. Важливо не забувати, що нинішній президент Сербії займав посаду міністра пропаганди під час правління Мілошевича», – пише експерт.

У цьому світлі, на думку експерта, анонс події, підготовка до якої триває останні пару років, слід розглядати через кампанії, пов’язані з популяризацією «Сербського світу» («аналог русского мира», «сербський світ» – це території, де проживають етнічні серби: Республіка Сербська в Боснії і Герцеговині, Чорногорія, Північ Косова і, звичайно, Сербія).

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік у свою чергу заявив, що Асамблею буде поширено на регіон: «Асамблея об’єднає політичні еліти Республіки Сербської та Сербії, політичних представників Чорногорії та КіМ (Косова і Метохії), а також діаспору. Будуть залучені науковці Республіки Сербської та Сербії, і навіть науковці з Чорногорії, хто бажає взяти участь, представники Сербської православної церкви».

Сербський пропагандист, режисер і колишній парамілітарний доброволець Драгослав Бокан виступив на російському пропагандистському каналі RT, підтвердивши ідею широкого всесербського збору.

Сербська парламентська опозиція не братиме участі в цих зборах. Відреагувало і громадянське суспільство. Соня Бісерко із сербського Гельсінського комітету заявила Голосу Америки: «Вучич організовує це на основі ідеї єдності; «сербський світ» проявляється через його часті зустрічі з Додіком і Порфірієм». Бісерко вважає, що це ґрунтується на очікуванні, що міжнародні обставини зміняться – «перемога Путіна, очікується перемога Трампа… Тож вони весь час стежать за подіями в ширшому міжнародному контексті, очікуючи, що ситуація зміниться на їхню користь. І звідти коливання Вучича, постійне балансування якого базується на цих оцінках, уявленнях чи очікуваннях».

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич попередив, що на його країну насуваються важкі часи.