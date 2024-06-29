Зеленський зустрівся зі звільненим із російського полону Наріманом Джелялом

Зеленський розповів про зусилля, яких докладає Офіс Президента й Координаційний штаб для звільнення з російської неволі всіх полонених і політичних в’язнів

Володимир Зеленський і Наріман Джелял обговорили ситуацію в тимчасово окупованому Криму

29 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом, якого напередодні вдалося звільнити з російського полону. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський зауважив, що стежив за долею заступника голови Меджлісу у неволі та весь цей час підтримував контакт із його родиною.

«Листи ваші отримував, читав. Я дуже радий, що ви повернулися. Знаю, що майже ніхто не вірив, але я дуже радий, що нам вдалося», – сказав президент.

Наріман Джелял розповів Зеленському за участь у долі військовополонених.

«Я дякую вам за таку щиру особисту участь у моїй долі та взагалі долі військовополонених – що повертаєте. Це велика справа. І те, що це відбувається, – наші хлопці, дівчата про це знають, а рідні бачать. Для них це велика надія, і вона надихає триматися там. А там потрібні сили для того, щоб триматися», – зазначив він.

Володимир Зеленський і Наріман Джелял також обговорили ситуацію в тимчасово окупованому Криму, зокрема з політичними переслідуваннями.

Нагадаємо, що 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

Згодом Володимир Зеленський розповів, що за посередництва Ватикану з російського полону звільнено двох українських священників. Президент розповів, що двоє священників несли службу у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Бердянську Запорізької області. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в полоні.