Залужний відзвітував про рік на новій посаді

За словами ексголовкома, Британія показала себе справжнім другом України

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний підбив підсумки своєї роботи за рік на новій посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі дипломата.

Залужний наголосив, що для нього велика честь представляти інтереси України там, де «нас чують, розуміють і невпинно допомагають».

«Мільярди фінансової допомоги, сучасна зброя і техніка, навчання військових, дипломатична підтримка на всіх фронтах... Британія показала себе справжнім другом України у найтяжчі часи», – каже він.

За словами колишнього головкома, Британія залишається головним стратегічним партнером України.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічного оголошено, що популярний у народі генерал пройшов військово-лікарську комісію і… був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.

За місяць, 7 березня, в інтризі з його майбутнім місцем роботи було поставлено крапку: МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру про призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. А 9 травня вийшов відповідний указ глави держави. Відтоді жодної інформації про початок роботи Залужного на туманному Альбіоні не надходило, що провокувало різноманітні чутки та конспірологічні теорії.

«Главком» перший повідомив, що Валерій Залужний 3 липня 2024 року виїхав до Великої Британії, де невдовзі мав розпочати виконання своїх повноважень посла України. А вже 11 липня Залужний почав виконувати обов'язки надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Залужний вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

До слова, колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний у березні 2025 року став постійним представником України при Міжнародній морській організації.