Зеленський прямує на саміт НАТО – нардеп

Президент не повідомляє, чи буде присутній на саміті

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 липня, їде на саміт НАТО у Вільнюс. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Зеленський буде на саміті НАТО у Вільнюсі. Дуже правильне рішення. Зараз як ніколи потрібно бути тут», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше віце-премʼєр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішинааразі заявила, що немає остаточного рішення щодо участі президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже 11 і 12 липня.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що очікує від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди «задля розваги».