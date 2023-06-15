Європарламент закликав НАТО запросити Україну в Альянс

Євродепутати висловлюють надію, що процес вступу в НАТО розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше

Резолюцію схвалили 425 голосами «за», 38 «проти» та 42 утрималися

Депутати Європейського парламенту закликали країни НАТО виконати свої зобов’язання перед Україною та запросити її до Альянсу. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

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Зазначається, що таку резолюцію схвалили 425 голосами «за», 38 «проти» та 42 утрималися. Євродепутати висловлюють надію, що процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше.

Так, поки Україна не набуде повноправного членства, ЄС та союзники по НАТО мають тісно співпрацювати з державою, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни.

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Парламент наголошує, що інтеграція України до НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, а також зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.

Нагадаємо, що США розглядають «ізраїльську модель» співпраці України і НАТО.

Як повідомлялося, деякі експерти і навіть дуже відомі дипломати говорять про те, що Україна може настільки сильно зміцнитися, що стане окремим фактором безпеки у Європі. Іншими словами, стане такою, яка зможе дозволити собі не узгоджувати всі дії з партнерами.