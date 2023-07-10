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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Саміт НАТО у Вільнюсі. Чи треба їхати Зеленському?

glavcom.ua
Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що поїде на саміт НАТО лише у випадку, якщо там буде прийняте позитивне для України рішення
фото з відкритих джерел

Саміт – це той майданчик, де можна зламати ситуацію

Насправді, Зеленський мав би їхати ще на Лондонський саміт НАТО в грудні 2019, й то була величезна помилка проігнорувати його. Бо війна тривала, ми вже добилися від союзників перші Javelin й треба було переконувати їх підтримувати Україну зброєю і далі.

Але в грудні 19-го був Париж і сподівання подивитися в очі Путіну.

Зараз їхати у Вільнюс треба обовʼязково. Це не той випадок, коли шантаж союзників – добра ідея. Навпаки, саміт треба використати на повну, інформуючи і переконуючи партнерів збільшити збройну підтримку і дати чіткий сигнал щодо членства. Саміт – це той майданчик, де можна зламати ситуацію. Свого часу, в травні 15-го Порошенко переконав учасників саміту Східного партнерства в Ризі не включати в заключний документ пункт про надання безвізу після закінчення війни, хоч в це мало хто вірив.

Вільнюські саміти – вони для України завжди сакральні і знакові, 2013 доведено.

Тому їхати треба. Й побажаємо Україні удачі.

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Джерело
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Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський

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