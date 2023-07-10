Саміт НАТО у Вільнюсі. Чи треба їхати Зеленському?
Саміт – це той майданчик, де можна зламати ситуацію
Насправді, Зеленський мав би їхати ще на Лондонський саміт НАТО в грудні 2019, й то була величезна помилка проігнорувати його. Бо війна тривала, ми вже добилися від союзників перші Javelin й треба було переконувати їх підтримувати Україну зброєю і далі.
Але в грудні 19-го був Париж і сподівання подивитися в очі Путіну.
Зараз їхати у Вільнюс треба обовʼязково. Це не той випадок, коли шантаж союзників – добра ідея. Навпаки, саміт треба використати на повну, інформуючи і переконуючи партнерів збільшити збройну підтримку і дати чіткий сигнал щодо членства. Саміт – це той майданчик, де можна зламати ситуацію. Свого часу, в травні 15-го Порошенко переконав учасників саміту Східного партнерства в Ризі не включати в заключний документ пункт про надання безвізу після закінчення війни, хоч в це мало хто вірив.
Вільнюські саміти – вони для України завжди сакральні і знакові, 2013 доведено.
Тому їхати треба. Й побажаємо Україні удачі.
Коментарі — 0