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Антисемітська заява про Зеленського. Єврейська конфедерація відповіла Путіну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Антисемітська заява про Зеленського. Єврейська конфедерація відповіла Путіну
РФ обстріляла пам'ятник у формі менори на місці меморіального комплексу Голокосту «Дробицький Яр» на околицях Харкова
фото: AFP

«Володимир Зеленський – герой не лише єврейського народу, а й усієї політичної української нації»

Єврейська конфедерація України відреагувала на слова російського диктатора Володимира Путіна, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Відповідь на цю образу розміщено на сайті Єврейської конфедерації України.

«Володимир Зеленський – лідер, який показав приклад мужності своєму народові та всьому світу. Володимир Зеленський – герой не лише єврейського народу, а й усієї політичної української нації, до якої належать, звісно, і євреї. Ми пишаємось непохитною стійкістю нашого президента, який захищає демократичні цінності, свободи та миролюбні права України та наших громадян», – наголосили у Єврейській конфедерації України.

Крім того, у заяві підкреслюється, що в сучасній Україні, тим більше на державному рівні, немає ніякого «неонацизму», про який так любить брехати Путін.

Конфедерація нагадала, що рівень побутового антисемітизму в Україні – один із найнижчих у Європі, а після 24 лютого 2022 року прояви цього явища практично відсутні.

Щодо неправдивих звинувачень українців у злочинах Голокосту, конфедерація відповіла диктатору, що Україна є четвертою у світі країною за кількістю праведників народів світу (люди, які рятували євреїв під час Голокосту) – 2 691 особа, за даними Яд Вашем. А за даними українських дослідників, налічується понад 15 тисяч українців-праведників, які врятували сотні тисяч життів євреїв.

Саме за президента Володимира Зеленського започатковано День українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається на державному рівні 14 травня, зауважила єврейська спільнота.

Конфедерація також продемонструвала фото менори у меморіалі «Дробицький Яр» на околицях Харкова, де під час Голокосту нацисти розстріляли приблизно 20 тисяч в'язнів Харківського гетто. Знімок зроблений одразу після російського обстрілу 26 березня 2022 року.

Нагадаємо, що головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Він наголосив, що особисто пишається президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу. 

Крім того, на ганебні слова Путіна відреагував і український мільярдер Віктор Пінчук. Він нагадав, що сам є євреєм і мав досвід спілкування з великою кількістю представників єврейського народу, від яких чув лише позитивні коментарі про Зеленського.

Теги: путін Володимир Зеленський

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