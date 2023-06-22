Зеленський заявив про необхідність деокупації Запорізької АЕС

Зеленський: «Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі»

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Світ повинен знати про ті плани, які готує окупант, бо саме Росія зараз є глобальним центром цинізму. Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

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«Були представники країн «Великої сімки», «Великої двадцятки», представники міжнародних організацій. Тут, в Офісі. Від ГУР, від команди Офісу, від наших дипломатів надана наявна інформація, – повідомив президент та додав: – Світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, має діяти».

Зеленський зазначив, що після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних обʼєктах уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії.

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Президент сказав, що Україна продовжить інформувати партнерів, також буде надана інформація і тим країнам, які вдають певну нейтральність навіть зараз.

«Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Відповідно, будь-хто у світі зараз може допомогти, і що робити - цілком відомо», - сказав він.

Зеленський заявив, що саме Росія зараз є глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше - радіаційній катастрофі. Всі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути і це потрібно.

«Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого обʼєкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції, фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом. І сьогодні ж я доручив міністру внутрішніх справ України Клименку Ігорю провести всі необхідні заходи, всю необхідну розʼяснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено», - додав президент.

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Президент також провів розмову з розвідкою, СБУ та МВС про відповідні безпекові питання – і те, що стосується Запорізької станції та наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.

«Робимо все, щоб підключити якнайбільше сил і засобів до тиску та впливу на державу-терориста. Була й окрема доповідь міністра внутрішніх справ щодо підтримки людей і життя на Херсонщині та в інших районах нашого Півдня, які постраждали від знищення Каховського водосховища», – зазначив очільник України.

Він додав, що нинішні події на окупованій частині Херсонщини замало назвати «катастрофою».

«Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати й, очевидно, сховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить – намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили й у Маріуполі, і в інших місцях», – розповів президент України.

Зеленський провів нараду щодо духовної незалежності України.

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«Провів і нараду щодо духовної незалежності України – ми продовжуємо відповідну роботу, і будуть нові наші кроки. Очевидно, що не може бути справді духовних звʼязків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять», – йдеться у зверненні.

Президент наголосив на тому, що Україна дійде до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось десь намагається маніпулювати, будуть знищені.

Окремо Володимир Зеленський подякував всім, хто у такий час, при таких обставинах вкладає свої сили в те, щоб Україна мала власну культурну силу.

«Сьогодні у Києві почав роботу черговий «Книжковий Арсенал». «Арсенал» – це те слово, яке найкраще характеризує значення культури. Те, що робить людей людьми. Те, що робить людяність сильнішою. Те, що оберігає й крізь час поширює наш досвід – кожного й кожної, усього нашого народу, усієї нашої України, усієї нашої Європи, усього нашого людства», – зазначив глава держави.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія все підготувала для теракту на ЗАЕС із викидом радіації. Глава держави наголосив, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути.