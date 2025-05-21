Зеленський став першим іноземним лідером, який мав аудієнцію в Папи Римського в день інтронізації

Зеленський став першим іноземним гостем, якого прийняв Папа Римський Лев XIV у день його інтронізації

Раніше в день інтронізації Папа Римський не приймав іноземних гостей

Зустріч президента Володимира Зеленського з Папою Римським Левом XIV у Ватикані у день інтронізації була винятком із правил, оскільки раніше Папа Римський в день інтронізації не приймав іноземних гостей. Про це в телеефірі розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило, передає «Главком».

«Це було певним винятком з правил. У перший день інтронізації, після того, як Папа сходить на престол, до цього часу не було прийнято, щоб приймали іноземних лідерів. По суті, це відбулося уперше. Президент України з першою леді мав аудієнцію у Папи Римського, як перший глава іноземної держави, удостоєний такої честі», – розповів Брусило.

За словами заступника керівника Офісу президента, Ватикан хоче бути залучений до процесу мирних переговорів та мирного врегулювання.

«Тому Президент прийняв рішення здійснити цей візит. Це не була церемоніальна частина, це були практичні кроки для практичних результатів», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві.

У Ватикані зазначили, що аудієнція зі Святійшим Отцем є продовженням контактів між Святішим Престолом і Києвом.

Лев XIV зі свого боку також вручив подарунки президенту України та першій леді. На відео видно, що понтифік презентував Зеленському книгу.

Зазначимо, що у своїй промові Папа згадав про Україну і справедливий мир. Понтифік зазначив, що очікуються перемовими для миру, довготривалого миру і справедливого миру.

Раніше понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Зеленський після розмови з президентом США повідомив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемовини. Президент заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зустріч розглядається за присутності усіх команд: України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн.

До слова, Святий Престол використовуватиме свої дипломатичні канали для звільнення українських медійників з російського полону.