Зеленський продовжив безвіз громадянам Великої Британії та Північної Ірландії

Президент України продовжив термін дії безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії до 30 січня 2027 року. Відповідний указ №921/2025, датований 10 грудня, був опублікований на офіційному сайті глави держави, повідомляє «Главком».

Згідно з документом, громадяни Великої Британії можуть і надалі в'їжджати в Україну та здійснювати транзитний проїзд без оформлення візи за умови, що загальний термін їхнього перебування не перевищуватиме 90 днів протягом 180-денного періоду.

Указ набуває чинності в день його оприлюднення.

Цей безвізовий режим вперше був запроваджений для британських громадян 31 січня 2020 року і щорічно продовжується. Його мета – розвиток та практичне втілення принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством.

