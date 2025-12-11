Головна Країна Політика
Зеленський продовжив безвіз громадянам Великої Британії та Північної Ірландії

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
фото: Офіс президента

Вперше безвізовий режим для британських громадян був запроваджений 31 січня 2020 року і щорічно продовжується

Президент України продовжив термін дії безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії до 30 січня 2027 року. Відповідний указ №921/2025, датований 10 грудня, був опублікований на офіційному сайті глави держави, повідомляє «Главком».

Згідно з документом, громадяни Великої Британії можуть і надалі в'їжджати в Україну та здійснювати транзитний проїзд без оформлення візи за умови, що загальний термін їхнього перебування не перевищуватиме 90 днів протягом 180-денного періоду.

Указ набуває чинності в день його оприлюднення.

Цей безвізовий режим вперше був запроваджений для британських громадян 31 січня 2020 року і щорічно продовжується. Його мета – розвиток та практичне втілення принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував нові обмеження проти російських танкерів РФ. Новий санкційний пакет буде представлено у грудні.

Глава держави прокоментував схвалення ЄС чергового пакету санкцій проти Росії. Він охоплює учасників «тіньового флоту» та осіб, які працюють на підрив європейської безпеки. Під обмеження потраплять понад 20 людей і організацій, а також 43 судна, пов’язані з РФ.

До слова, у листопаді президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Під обмеження потрапили 56 суден, які належать РФ або причетні до обходу санкцій. Зокрема, вони у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

