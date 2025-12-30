Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання

Деякі підприємства, прикриваючись метою Міноборони захистити чутливу інформацію, кинулися видаляти про себе компрометуючі відомості

В Україні з популярних пошукових платформ, які підтягують відомості з державних реєстрів, зникає цінна інформація про кримінальні провадження у сфері оборони. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Фірма «Файєр Поінт» зникла. Чому оборонні компанії почали випаровуватися з реєстрів».

Аналітична платформа Clarity Project, що спеціалізується на публічних закупівлях, навела «Главкому» кілька таких прикладів. До них надійшло звернення від Міністерства щодо підприємства, яке просило приховати інформацію із судового реєстру. Йшлося про рішення щодо проведення обшуків, у яких ця фірма згадувалося у зв’язку з імовірною причетністю до розкрадання коштів у сфері оборони.

Інший приклад, коли приховується інформація. Від Міністерства надійшла вимога приховати інформацію про підприємство, отриману з державного реєстру суб’єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за вчинення порушень у сфері про захист економічної конкуренції», а саме – антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів і тендерів.

Аналітична система YouControl також стикнулася з аналогічними фактами дивних блокувань. Нещодавно до неї звернулася оборонна компанія з проханням вилучити дані, які стосувалися обшуків у кримінальному провадженні. Фірма підозрювалася у розкраданні бюджетних коштів. Будь-які згадки про це у судовому реєстру зникли на підставі постанови слідчого.

«Спочатку ми відмовили, оскільки відповідна інформація отримана легальним шляхом через Єдиний державний реєстр судових рішень. Тоді компанія звернулася до Міноборони і попросила, посилаючись на Порядок тимчасового обмеження доступу до інформації щодо підприємств, установ та організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, прибрати згадку про них із YouControl. Після чого відповідна інформація була тимчасово обмежена (хоча є питання до самої урядової постанови від 3 жовтня 2025 року №1257, якою цей Порядок затверджений)», – наголосив заступник директора YouControl Данило Глоба.

Погоджується з колегами по аналітичному цеху засновник Опендатабота Олексій Іванкін. За його словами, закриття інформації, яка роками перебувала у відкритому доступі, не досягає заявленої мети – підтримання нацбезпеки.

«Ці дані вже збережені, скопійовані та проаналізовані у публічному просторі. Їхнє зникнення створює лише хибне відчуття захищеності, тоді як прозорість і довіра до держави знижуються. На четвертому році війни стає очевидно: механічне закручування гайок у сфері відкритих даних не усуває реальних безпекових ризиків. Натомість воно послаблює аналітичні спроможності держави та суспільства, зменшує прозорість і потенційно створює нові загрози», – вважає експерт.

Додамо, що на початку жовтня цього року Кабінет міністрів ухвалив постанову про затвердження Порядку тимчасового обмеження доступу до інформації щодо підприємств, установ та організацій у сфері оборонно-промислового комплексу. Згідно з документом, підприємства оборонки, які мають статус критично важливих для економіки країни, можуть звернутися до Міноборони із письмовим запитом про блокування інформації, яка їх стосується і оприлюднена у публічних електронних реєстрах та на електронних інформаційних ресурсах. Таке обмеження діятиме до скасування або припинення воєнного стану.

Як повідомляв «Главком», рік, що добігає кінця, відзначився безпрецедентним рівнем обмеження доступу до державних даних. Уперше з початку повномасштабної війни «залізна завіса» водночас накрила великий масив інформації – від відомостей про нерухомість і підприємства ВПК до статистики генеральної прокуратури. В цілому, рейтинг відкритості даних в Україні коливається на рівні 44%.