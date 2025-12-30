Головна Країна Політика
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото: Чернівецька обласна рада (ілюстративне)

Президент підписав укази про призначення звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям та поліцейським. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, передає «Главком».

Звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» призначено:

  1. Шірпалу Леоніду Вікторовичу – підполковнику (посмертно).
  2. Гетьманову Миколі Юрійовичу – майору поліції (посмертно).
  3. Агатʼєву Дмитру Сергійовичу – капітану поліції (посмертно).
  4. Зіброву Кирилу Романовичу – лейтенанту поліції (посмертно).
  5. Сімушину Василю Івановичу – полковнику (посмертно).
  6. Овсієнку Володимиру Олександровичу – підполковнику.

Раніше у День Збройних сил України, президент Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

Як повідомлялося, звання Героя України досі мають деякі одіозні персони, на кшталт проросійського режисера-втікача Михайла Резніковича чи митрополита УПЦ МП Лонгина, який називав Православну церкву України «сатанинською». Такі випадки знецінюють найвищу державну нагороду. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Герой України, молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади Сергій Тищенко, який провів на нулі 471 день поспіль.

