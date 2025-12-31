«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік

Як зазначив глава оборонного відомства, 76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів

За словами міністра, у 2025 вдалося поставити у військо рекордну кількість FPV-дронів

Міністр оборони Денис Шмигаль розповів про результати роботи відомства у 2025 році. За його словами, головним підсумком року є те, що Сили оборони тримають Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Більше української зброї на фронті

76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів. Майже кожен дрон на фронті – українського виробництва. У 2025 поставили у військо рекордну кількість FPV-дронів і почали масові поставки наземних роботів та дронів-перехоплювачів.

Військова допомога і партнерство

Цьогоріч вдалося запустили механізм Purl, завдяки якому Україна отримує унікальну американську зброю. Крім того, відкриваються нові підприємства в Україні та закордоном. «Завдяки залученим інвестиціям наш ОПК зростає рекордними темпами. Більше грантів, більше пільгових кредитів, більше довгих контрактів», – йдеться в заяві.

Фінансування підрозділів

Бойові підрозділи отримали у 30 разів більше прямого фінансування, ніж минулого року. Завдяки системі DOT-Chain Defence бригади тепер самі можуть обирати дрони, які їм потрібні для успішної оборони.

Цифровізація

Зазначається, що Міноборони продовжує процес цифровізації. «Більше можливостей в «Армія+». Триває цифровізація ТЦК. Дельта стала обов’язкова на всіх рівнях війська. Переведення між ЗСУ та НГУ. Система «Імпульс». Медична інформаційна система і багато іншого», – зазначає пресслужба.

Контракти

У 2025 році Міноборони запустило «Контракт 18-24», а також підготувало нову систему контрактів із чіткими термінами служби для військовослужбовців.

Нагадаємо, Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку «Резерв+». Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.

До слова, державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» 26 грудня оголосило масштабний тендер на закупівлю почесних нагрудних знаків та заохочувальних відзнак для військовослужбовців. У переліку – 39 найменувань, серед яких основні нагороди, а також додаткові металеві елементи до них, зокрема зірки та гілки дубового і лаврового листя. Очікувана вартість замовлення – майже 63 млн грн.