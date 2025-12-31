Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік
Як зазначив глава оборонного відомства, 76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів
фото: Міноборони

За словами міністра, у 2025 вдалося поставити у військо рекордну кількість FPV-дронів

Міністр оборони Денис Шмигаль розповів про результати роботи відомства у 2025 році. За його словами, головним підсумком року є те, що Сили оборони тримають Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Більше української зброї на фронті

76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів. Майже кожен дрон на фронті – українського виробництва. У 2025 поставили у військо рекордну кількість FPV-дронів і почали масові поставки наземних роботів та дронів-перехоплювачів.

«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік фото 1

Військова допомога і партнерство

Цьогоріч вдалося запустили механізм Purl, завдяки якому Україна отримує унікальну американську зброю. Крім того, відкриваються нові підприємства в Україні та закордоном. «Завдяки залученим інвестиціям наш ОПК зростає рекордними темпами. Більше грантів, більше пільгових кредитів, більше довгих контрактів», – йдеться в заяві.

«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік фото 2
«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік фото 3

Фінансування підрозділів

Бойові підрозділи отримали у 30 разів більше прямого фінансування, ніж минулого року. Завдяки системі DOT-Chain Defence бригади тепер самі можуть обирати дрони, які їм потрібні для успішної оборони.

«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік фото 4

Цифровізація

Зазначається, що Міноборони продовжує процес цифровізації. «Більше можливостей в «Армія+». Триває цифровізація ТЦК. Дельта стала обов’язкова на всіх рівнях війська. Переведення між ЗСУ та НГУ. Система «Імпульс». Медична інформаційна система і багато іншого», – зазначає пресслужба.

«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік фото 5

Контракти

У 2025 році Міноборони запустило «Контракт 18-24», а також підготувало нову систему контрактів із чіткими термінами служби для військовослужбовців.

«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік фото 6

Нагадаємо, Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку «Резерв+». Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.

До слова, державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» 26 грудня оголосило масштабний тендер на закупівлю почесних нагрудних знаків та заохочувальних відзнак для військовослужбовців. У переліку – 39 найменувань, серед яких основні нагороди, а також додаткові металеві елементи до них, зокрема зірки та гілки дубового і лаврового листя. Очікувана вартість замовлення – майже 63 млн грн.

Читайте також:

Теги: Міноборони Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Указ набере чинності одразу після підписання президентом України
Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах у ЗСУ
6 грудня, 01:40
Універсальні польові тенти
В Україні вперше закуплять бронековдри для військових
12 грудня, 07:20
Фото відобразиться лише у користувачів із біометричним паспортом
Застосунок «Резерв+» оновлено: що змінилося
10 грудня, 10:53
Безпілотник уразили винищувачі F-16
Турецькі F-16 збили безпілотник над Чорним морем
15 грудня, 21:46
Аудити й ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання ОПК та двох держпідприємствах Міноборони
Держава розпочинає масштабний аудит оборонної галузі: у списку – 88 підприємств
21 грудня, 13:48
Кабмін спростив процедури релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських підприємств оборонного сектору
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
23 грудня, 16:08
Банком-організатором консорціумного кредиту виступив державний банк
Українські банки уклали рекордну кредитну консорціумну угоду: деталі
26 грудня, 18:45
Аудити й ревізії стосуються 86 суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу
Великий аудит оборонки. «Главком» отримав перелік підприємств (документ)
23 грудня, 12:22
«Трейд лайнс рітейл» зірвала строки постачання курток, сорочок, штанів, літніх костюмів та кальсонів
Суд зобов'язав компанію Гринкевичів виплатити Міноборони 12 млн грн
27 грудня, 16:33

Політика

«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік
«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік
Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища
Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища
Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік
Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua