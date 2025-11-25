Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ
фото: Офіс президента

Під обмеження потрапили десятки кораблів, які вивозили продовольчу продукцію з окупованих територій України

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №860/2025.

Під обмеження потрапили 56 суден, які належать РФ або причетні до обходу санкцій. Зокрема, вони у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету Росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину. Обмеження запроваджуються терміном на 10 років.

Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ фото 1

Нагадаємо, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні. Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії. Міністри закордонних справ ЄС розглядають можливість посилення взаємодії з країнами, які реєструють судна «тіньового флоту», щоб боротись з цими кораблями.

До слова, китайські та індійські банки й нафтопереробні заводи почали дотримуватися санкцій США проти двох найбільших нафтопереробних компаній Росії. Адміністрація Трампа наклала санкції на компанії «Лукойл» та «Роснєфть» минулого місяця в рамках зусиль з обмеження доходів, які Москва використовує для фінансування своєї майже чотирирічної війни в Україні. Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти.

Також Китай активізував створення власного «тіньового флоту» для імпорту російського скрапленого природнього газу під санкціями США, використовуючи складні технології та непрозорі схеми реєстрації суден.

Читайте також:

Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Роснефть» забезпечує приблизно 17% доходів державного бюджету РФ
Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times
26 жовтня, 01:27
Пошкодження енергетичної інфраструктури України через російські удари
Що може швидко наблизити Україну та Росію до перемовин: аналіз NYT
26 жовтня, 07:42
Зеленський наголосив, що санкції, постачання зброї та використання заморожених активів – це правильний напрям тиску на Росію
Зеленський розказав про «страшний» сигнал, який отримав Путін
28 жовтня, 10:00
За словами глави держави, почалась підготовка 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу РФ
29 жовтня, 21:57
Президент увів у дію рішення РНБО про нові санкції
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів та російського ВПК
31 жовтня, 16:18
Ірак просить США про відстрочку санкцій проти «Лукойлу» для продажу частки в родовищі
Ірак просить США про відстрочку санкцій проти «Лукойлу» для продажу частки в родовищі
18 листопада, 03:58
Журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
21 листопада, 04:57
Санкції США змусили Роснєфть знизити виплати акціонерам
«Роснєфть» урізала дивіденди акціонерам після санкцій США
21 листопада, 19:18
Умєров відвідав США з робочою поїздкою
Умєров повернувся в Україну
20 листопада, 16:15

Політика

Україна ввійшла до виконавчої ради Організації із заборони хімзброї
Україна ввійшла до виконавчої ради Організації із заборони хімзброї
Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ
Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ
Умєров анонсував візит Зеленського до США для фінальних домовленостей із Трампом
Умєров анонсував візит Зеленського до США для фінальних домовленостей із Трампом
Масована атака на Україну: президент назвав цілі росіян
Масована атака на Україну: президент назвав цілі росіян
План завершення війни. МЗС назвало ключові зміни після переговорів у Женеві
План завершення війни. МЗС назвало ключові зміни після переговорів у Женеві
Свириденко погодить зі «Слугою» кандидатури міністрів енергетики та юстиції – президент
Свириденко погодить зі «Слугою» кандидатури міністрів енергетики та юстиції – президент

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua