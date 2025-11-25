Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ

Під обмеження потрапили десятки кораблів, які вивозили продовольчу продукцію з окупованих територій України

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №860/2025.

Під обмеження потрапили 56 суден, які належать РФ або причетні до обходу санкцій. Зокрема, вони у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету Росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину. Обмеження запроваджуються терміном на 10 років.

Нагадаємо, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні. Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти.

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії. Міністри закордонних справ ЄС розглядають можливість посилення взаємодії з країнами, які реєструють судна «тіньового флоту», щоб боротись з цими кораблями.

До слова, китайські та індійські банки й нафтопереробні заводи почали дотримуватися санкцій США проти двох найбільших нафтопереробних компаній Росії. Адміністрація Трампа наклала санкції на компанії «Лукойл» та «Роснєфть» минулого місяця в рамках зусиль з обмеження доходів, які Москва використовує для фінансування своєї майже чотирирічної війни в Україні. Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти.

Також Китай активізував створення власного «тіньового флоту» для імпорту російського скрапленого природнього газу під санкціями США, використовуючи складні технології та непрозорі схеми реєстрації суден.