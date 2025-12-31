Головна Країна Політика
search button user button menu button

Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища
Петро Порошенко пропустив більшість голосувань парламенту у 2025 році
фото: Верховна Рада

Лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко та очільниця «Голосу» Кіра Рудик пропустили більшість голосувань парламенту у році, що минає

Народні депутати системно не ходять на роботу та пропускають засідання. За рік 13 народних депутатів взагалі жодного разу не показатися на робочому місці. Про це йдеться у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Серед них ті нардепи, що перебувають у СІЗО та просто не приходять на роботу з нібито поважних причин. Це колишні нардепи від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський та Євгеній Шевченко. Та посадовці від партії «Опозиці́йна платформа за життя» (ОПЗЖ) – Нестор Шуфрич, Олександр Пономарьов і Федір Христенко.

Також у 2025 році Верховну Раду не відвідували депутати, що втекли з України за кордон та наразі перебувають у розшуку. Йдеться про втікачів Сергія Шахова, Ярослава Дубневича, Артема Дмитрука та Андрія Одарченка. Також на роботу не ходив Олександр Куницький, адже ще у 2024 році він виїхав у відрядження в Ізраїль, звідки він потім не повернувся.

До списку прогульників нардепів входять лідер партії «За майбутнє» і бізнес-партнер Коломойського Ігор Палиця та представниця партії «За майбутнє» Анжеліка Лабунська.

Названо народних депутатів, що системно не ходять на роботу
Названо народних депутатів, що системно не ходять на роботу

Серед тих, хто час від часу все ж таки був присутній на засіданнях, але мають пропуски, відзначають Вадима Столара з ОПЗЖ, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко, очільниця «Голосу» Кіра Рудик, Степан Івахів із групи «За майбутнє», депутатка «Батьківщини» Людмила Буймістер та Леся Василенко з партії «Голос». Цих нардепів називають багаторічними прогульниками.

Є й новачки у списку прогульників, це нардепи Олександр Кабанов та Анастасія Ляшенко від «Слуги народу». А також став рідше відвідувати Верховну Раду Сергій Лабазюк з партії «За майбутнє». Відомо, що НАБУ підозрює його у підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Також згадується Олег Тарасов, який раніше часто відвідував засідання, але цього року він встановив рекорд з показником 100% відсутності за 2025 рік.

Цього року Раді не вдалося виключити з парламенту нардепів, що втекли за кордон. Наприклад, для виключення Олександра Куницького не вистачило 14 голосів. А також Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді. Для його виключення нардепам не вистачило шести голосів. Також у складі парламенту й досі перебувають підозрювані у держзраді Нестор Шуфрич та Євгеній Шевченко, який залишається на посаді голови підкомітету з питань взаємодії з правоохоронними органами в економічних питаннях Комітету з питань економічного розвитку.

Раніше «Главком» писав про те, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3195. Він запроваджує обовʼязкове звітування членів Кабінету міністрів перед звільненням. Відповідне рішення підтримали 285 депутатів. Документ закріплює обов’язок члена уряду бути присутнім та звітувати про виконану роботу на засіданні профільного комітету Верховної Ради та на пленарному засіданні парламенту.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламент утворив три тимчасові слідчі комісії, які займатимуться різними питаннями
Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться
4 грудня, 11:44
Посилення відповідальності за булінг в освітніх закладах. Комітет Ради підтримав законопроєкт
Посилення відповідальності за булінг в освітніх закладах. Комітет Ради підтримав законопроєкт
11 грудня, 18:55
Документ, який схвалила Рада, вносить зміни в порядок призначення і звільнення міністрів
Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон
17 грудня, 12:16
Верховна Рада пропонує відновити повну заборону на участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях
Верховна Рада закликала заборонити участь спортсменів РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях
18 грудня, 14:06
Рада прийняла закон щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року
Формат вступної кампанії 2026 року: Рада прийняла закон
3 грудня, 17:59
Президенту Зеленському слід правильно комунікувати з суспільством, вважає Костенко
«Пам'ятники Зеленському стоятимуть на всіх головних площах країни». Нардеп назвав умову
7 грудня, 18:24
Богдан Шевчук та Наталія Баласинович
Секретар міськради Василькова заявив, що його побила очільниця міста: деталі гучного скандалу
12 грудня, 08:10
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
16 грудня, 18:25
До роботи буде залучено представників усіх парламентських фракцій та груп, громадських організацій, а також посадовців виконавчої влади та силових структур
Підготовка закону про вибори під час війни. Віцеспікер Ради назвав дату першого засідання
25 грудня, 22:06

Політика

Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища
Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища
Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік
Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу
Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua