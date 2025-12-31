Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища

Лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко та очільниця «Голосу» Кіра Рудик пропустили більшість голосувань парламенту у році, що минає

Народні депутати системно не ходять на роботу та пропускають засідання. За рік 13 народних депутатів взагалі жодного разу не показатися на робочому місці. Про це йдеться у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Серед них ті нардепи, що перебувають у СІЗО та просто не приходять на роботу з нібито поважних причин. Це колишні нардепи від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський та Євгеній Шевченко. Та посадовці від партії «Опозиці́йна платформа за життя» (ОПЗЖ) – Нестор Шуфрич, Олександр Пономарьов і Федір Христенко.

Також у 2025 році Верховну Раду не відвідували депутати, що втекли з України за кордон та наразі перебувають у розшуку. Йдеться про втікачів Сергія Шахова, Ярослава Дубневича, Артема Дмитрука та Андрія Одарченка. Також на роботу не ходив Олександр Куницький, адже ще у 2024 році він виїхав у відрядження в Ізраїль, звідки він потім не повернувся.

До списку прогульників нардепів входять лідер партії «За майбутнє» і бізнес-партнер Коломойського Ігор Палиця та представниця партії «За майбутнє» Анжеліка Лабунська.

Названо народних депутатів, що системно не ходять на роботу

Серед тих, хто час від часу все ж таки був присутній на засіданнях, але мають пропуски, відзначають Вадима Столара з ОПЗЖ, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко, очільниця «Голосу» Кіра Рудик, Степан Івахів із групи «За майбутнє», депутатка «Батьківщини» Людмила Буймістер та Леся Василенко з партії «Голос». Цих нардепів називають багаторічними прогульниками.

Є й новачки у списку прогульників, це нардепи Олександр Кабанов та Анастасія Ляшенко від «Слуги народу». А також став рідше відвідувати Верховну Раду Сергій Лабазюк з партії «За майбутнє». Відомо, що НАБУ підозрює його у підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Також згадується Олег Тарасов, який раніше часто відвідував засідання, але цього року він встановив рекорд з показником 100% відсутності за 2025 рік.

Цього року Раді не вдалося виключити з парламенту нардепів, що втекли за кордон. Наприклад, для виключення Олександра Куницького не вистачило 14 голосів. А також Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді. Для його виключення нардепам не вистачило шести голосів. Також у складі парламенту й досі перебувають підозрювані у держзраді Нестор Шуфрич та Євгеній Шевченко, який залишається на посаді голови підкомітету з питань взаємодії з правоохоронними органами в економічних питаннях Комітету з питань економічного розвитку.

Раніше «Главком» писав про те, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3195. Він запроваджує обовʼязкове звітування членів Кабінету міністрів перед звільненням. Відповідне рішення підтримали 285 депутатів. Документ закріплює обов’язок члена уряду бути присутнім та звітувати про виконану роботу на засіданні профільного комітету Верховної Ради та на пленарному засіданні парламенту.