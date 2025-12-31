Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині

Рішення було ухвалено на основі домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті

Мінкульт дозволив проведення ексгумаційних пошукових робіт у 2026 році у Тернопільській та Волинській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

Нові дозволи стосуються продовження досліджень на території колишнього села Пужники та проведення пошукових робіт у колишніх колоніях Острівки та Воля Островецька на Волині.

Рішення було ухвалено на основі домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Вони зафіксовані у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році, а також підтверджені під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника Польщі Кароля Навроцького, що відбулася 19 грудня у Варшаві.

У Пужниках фахівці планують продовжити пошукові та ексгумаційні роботи й перевірити інформацію про можливу другу поховальну траншею. На Волині дослідження проведуть у форматі спільних українсько-польських експедицій.

Сторони також домовилися про інші спільні дослідження на території обох держав. Міністерство культури наголосило, що робота з чутливими сторінками спільної історії XX століття потребує відповідального підходу та постійного діалогу.

Нагадаємо, раніше Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли на Рівненщині та підтвердила готовність до подальшої співпраці у історичній сфері.

До слова, тема Волинської трагедії фактично домінує в сучасному українсько-польському історичному діалозі, витісняючи всі інші питання. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив професор факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук Богдан Гудь, оцінюючи нинішній стан взаєморозуміння між двома країнами.