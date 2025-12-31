Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
У Пужниках фахівці планують продовжити пошукові та ексгумаційні роботи
фото: Ove Maidla (ілюстративне)

Рішення було ухвалено на основі домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті

Мінкульт дозволив проведення ексгумаційних пошукових робіт у 2026 році у Тернопільській та Волинській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

Нові дозволи стосуються продовження досліджень на території колишнього села Пужники та проведення пошукових робіт у колишніх колоніях Острівки та Воля Островецька на Волині.

Рішення було ухвалено на основі домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Вони зафіксовані у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році, а також підтверджені під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника Польщі Кароля Навроцького, що відбулася 19 грудня у Варшаві.

У Пужниках фахівці планують продовжити пошукові та ексгумаційні роботи й перевірити інформацію про можливу другу поховальну траншею. На Волині дослідження проведуть у форматі спільних українсько-польських експедицій.

Сторони також домовилися про інші спільні дослідження на території обох держав. Міністерство культури наголосило, що робота з чутливими сторінками спільної історії XX століття потребує відповідального підходу та постійного діалогу.

Нагадаємо, раніше Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли на Рівненщині та підтвердила готовність до подальшої співпраці у історичній сфері.

До слова, тема Волинської трагедії фактично домінує в сучасному українсько-польському історичному діалозі, витісняючи всі інші питання. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив професор факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук Богдан Гудь, оцінюючи нинішній стан взаєморозуміння між двома країнами.

Читайте також:

Теги: Мінкульт Польща Волинська трагедія ексгумація Тернопільщина Волинська область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Навроцький та президент Польщі Кароль Навроцький
Шанс Кароля Навроцького
23 грудня, 21:21
Юрій Гладир виступає у Польщі з 2018 року
Дочка колишнього гравця збірної України опинилася в епіцентрі скандалу у Польщі
21 грудня, 18:58
Щоб перетнути кордон із Польщею без проблем, потрібно мати з собою визначену суму грошей
Скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею? Відповідь МВС
15 грудня, 10:06
Зеленський анонсував візит до Польщі
Президент назвав країну, яку відвідає після Німеччини
14 грудня, 13:58
За класифікацією цей землетрус відноситься до відчутних
На Тернопільщині стався землетрус
12 грудня, 10:09
Скіфське золото: Україна довіряє повернення міжнародним юристам
Мін’юст найняв іспанських юристів для повернення скіфського золота
12 грудня, 10:06
Сікорський зробив заяву про Раду НАТО-Росія
Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує
3 грудня, 21:45
Навроцький: З москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті немає жодних угод
Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод
2 грудня, 01:26
Російські винищувачі МіГ-31 можуть дістатися польськог оповітряного простору за 15 хвилин
Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot
30 листопада, 16:58

Політика

Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу
Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу
Уряд оновив правила організації харчування мобілізованих, які прибувають до ТЦК
Уряд оновив правила організації харчування мобілізованих, які прибувають до ТЦК
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану

Новини

США зняли санкції з колишньої високопосадовиці «Сбербанку»
Сьогодні, 06:46
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua