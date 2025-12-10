Зеленський анонсував санкції проти російських танкерів та пропагандистів

Президент: «Буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти»

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові обмеження проти російських танкерів РФ. Новий санкційний пакет буде представлено у грудні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

Глава держави прокоментував схвалення ЄС чергового пакету санкцій проти Росії. Він охоплює учасників «тіньового флоту» та осіб, які працюють на підрив європейської безпеки. Під обмеження потраплять понад 20 людей і організацій, а також 43 судна, пов’язані з РФ.

«Сьогодні ж є додатковий санкційний крок у Європі – буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти, і це правильно. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки й проти російських пропагандистів», – каже він.

Крім того, Зеленський повідомив, що завтра, 11 грудня, відбудеться зустріч «коаліції охочих». «На завтра ми готуємо зустріч «коаліції охочих» – більше 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі та на морі. Будемо наступного тижня координуватися з Європою та у двосторонніх форматах. Україна працює швидко, кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для нашої оборони, для нашої стійкості», – підсумував президент.

До слова, у листопаді президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Під обмеження потрапили 56 суден, які належать РФ або причетні до обходу санкцій. Зокрема, вони у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.