Головна Країна Політика
search button user button menu button

Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік
Всього за рік Верховна Рада проголосувала за понад 500 законів
фото: Reuters

Депутати взяли участь у понад 1800 тис. голосуваннях

Стала відома кількість засідань та прийнятих законів депутатами Верховної Ради за 2025 рік. Відповідні дані зазначені у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Зазначається, що за рік Верховна Рада провела 85 засідань та 1800 тис. голосувань. Половина цих засідань завершилася успішно, розглянуті на них питання зібрали понад 226 голосів. 

Всього за рік Верховна Рада проголосувала за понад 500 законів та ухвалила 48 рішень конституційною більшістю, це значить, що вони отримали понад 300 голосів.

Крайнє засідання цього року мало пройти 27 грудня, воно було позаплановим. Річ у тім, що нардепи не встигли проголосувати за перейменування «копійки» на «шаг». Однак й цього разу засідання не відбулося, його перервали повітряні тривоги та те, що до Ради прийшло мало депутатів. 

Нагадаємо, що Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про перейменування «копійки» на «шаг». Проєкт подав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у співавторстві з заступником спікера парламенту Олександро Корнієнком та віцеспікеркою Оленою Кондратюк. Автори документа зазначають, що назва «копійка» має вороже, пострадянське та російське походження

Раніше «Главком» розповідав про те, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження і створив робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори в Україні. Її очолює перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Як розповів Стефанчук, до складу групи увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії. 

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота над новою редакцією Трудового кодексу роки тривала два роки
Гетманцев: Уряд незабаром внесе до Ради проєкт оновленого Трудового кодексу
8 грудня, 19:46
Законопроєкт пропонує полегшити реєстрацію партій, змінити правила держфінансування та посилити захист від іноземного впливу
Створення та фінансування партій буде оновлено. У Раді зареєстровано законопроєкт
10 грудня, 20:02
Прізвища підозрюваних тепер не можна називати. Що з цим робити?
Прізвища підозрюваних тепер не можна називати. Що з цим робити? Авторська стаття
9 грудня, 11:45
Документ, який схвалила Рада, вносить зміни в порядок призначення і звільнення міністрів
Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон
17 грудня, 12:16
За словами парламентарів, зміна найменування монети завершить грошову реформу, розпочату в 1996 році
Рада підтримала у першому читанні перейменування «копійки» на «шаг»
18 грудня, 11:42
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання оголосив регламент виступів перед голосуванням за бюджет
Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік
3 грудня, 14:37
У списку було двоє померлих медійників
Оприлюднено список журналістів, на яких збирав досьє Міндіч
15 грудня, 18:38
Зеленський підписав Закон №4698 про податкові зміни з 2026 року
Зеленський затвердив ключові податкові новації з 2026 року
24 грудня, 14:42
Призов проходитиме протягом усього року
Путін оголосив цілорічний призов до армії Росії на 2026 рік
29 грудня, 19:57

Політика

Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища
Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища
Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік
Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу
Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua