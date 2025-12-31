Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік

Всього за рік Верховна Рада проголосувала за понад 500 законів

Депутати взяли участь у понад 1800 тис. голосуваннях

Стала відома кількість засідань та прийнятих законів депутатами Верховної Ради за 2025 рік. Відповідні дані зазначені у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Зазначається, що за рік Верховна Рада провела 85 засідань та 1800 тис. голосувань. Половина цих засідань завершилася успішно, розглянуті на них питання зібрали понад 226 голосів.

Всього за рік Верховна Рада проголосувала за понад 500 законів та ухвалила 48 рішень конституційною більшістю, це значить, що вони отримали понад 300 голосів.

Крайнє засідання цього року мало пройти 27 грудня, воно було позаплановим. Річ у тім, що нардепи не встигли проголосувати за перейменування «копійки» на «шаг». Однак й цього разу засідання не відбулося, його перервали повітряні тривоги та те, що до Ради прийшло мало депутатів.

Нагадаємо, що Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про перейменування «копійки» на «шаг». Проєкт подав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у співавторстві з заступником спікера парламенту Олександро Корнієнком та віцеспікеркою Оленою Кондратюк. Автори документа зазначають, що назва «копійка» має вороже, пострадянське та російське походження

Раніше «Главком» розповідав про те, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження і створив робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори в Україні. Її очолює перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Як розповів Стефанчук, до складу групи увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.