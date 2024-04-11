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Вступ України до ЄС. Зеленський зробив заяву про переговори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вступ України до ЄС. Зеленський зробив заяву про переговори
За словами президента, кожна демократична нація в Європі, яка поділяє та захищає спільні цінності ЄС та НАТО, заслуговує бути в них
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Зеленський: «Червень – це час, коли буде правильним фактично почати перемовини про вступ України в Євросоюз»

Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості. Про це президент України Володимир Зеленський заявив за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі.

Зеленський розповів, що на саміті Тримор’я наголошував на необхідності підтвердження європейської єдності.

«Кожна демократична нація в Європі, яка поділяє та захищає спільні цінності Європи та євроатлантичного простору, заслуговує бути членом Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу. І це факт. Цей факт треба підтвердити реальними діями», – пояснив він.

«Червень – це час, коли буде правильним фактично почати перемовини про вступ України в Євросоюз. Європі потрібен цей сигнал її власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, нібито Європа проявляє слабкість», – додав голова держави.

Також Зеленський закликав НАТО надіслати запрошення на членство Україні, але не уточнив, коли саме це має статись.

«Путін хоче знищити нас, реально він хоче знищити Україну, а згодом – підкорити всіх інших сусідів Росії. І в нашого життя, в нашої безпеки просто немає реальних альтернатив. І саме тому немає альтернатив і запрошенню України в НАТО. Потрібне це запрошення в Альянс. Україна, всі наші люди, наші воїни заслуговують на це», – додав президент.

Як повідомлялося, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Нагадаємо, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

Раніше Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Попереду довгий шлях
Теги: Володимир Зеленський НАТО Європейський союз війна Україна президент

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