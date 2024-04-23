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Рада готується звільнити відразу сімох членів Рахункової палати

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Рада готується звільнити відразу сімох членів Рахункової палати
Ініціатором кадрових змін у Рахунковій палаті виступила голова парламентського комітету з питань бюджету і членкиня фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа
фото з відкритих джерел

Після звільнення у Рахунковій палаті залишиться п’ять із 12 членів

У вівторок, 23 квітня, Верховна Рада має намір розглянути питання про звільнення сімох членів Рахункової палати. Цю інформацію «Главкому» повідомило поінформоване джерело у Верховній Раді.

Станом на вечір 22 квітня розглядався сценарій звільнення лише одного члена Рахункової палати Андрія Дідика, який попросився за власним бажанням. Однак сьогодні вранці все перегралося: голова парламентського комітету з питань бюджету і членкиня фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа поставила на голосування питання про звільнення сімох членів Рахункової палати, у яких закінчився шестирічний термін повноважень. Більшість представників комітету підтримала цю пропозицію. Далі повинно відбутися голосування у сесійній залі», – повідомило джерело.

Після звільнення у Рахунковій палаті залишиться п’ять із 12 членів. Це може спричинити проблему з пошуком кворуму для проведення засідань, на яких затверджують аудиторські звіти.

Інформацію про кадрові зміни «Главкому» підтвердив колишній заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер, який також потрапив під звільнення.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що новообрана голова Рахункової палати Ольга Піщанська хоче змінити заступника. Згодом ця інформація підтвердилася – ним став 40-річний Сергій Ключка. Наприкінці грудня 2023 року Рада призначила його членом Рахункової палати разом із нинішньою очільницею Ольгою Піщанською. 

Нагадаємо, що у середині березня 2024 року закінчилися шестирічні повноваження семи з 12 членів Рахункової палати (Андрія Майснера, Віктора Богуна, Андрія Дідика, Ірини Іванової, Василя Невідомого, Цезаря Огня, Ігоря Яремчука). Вони продовжують виконувати свої повноваження. Рішення про їх звільнення належить до компетенції парламенту.

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Теги: партія Слуга народу Верховна Рада кадрові зміни Рахункова палата війна

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