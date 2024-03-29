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«Розпочинаємо оновлену роботу»: Зеленський провів засідання РНБО (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Розпочинаємо оновлену роботу»: Зеленський провів засідання РНБО (відео)
Глава держави озвучив напрямки оновленої роботи РНБО
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що Україна потребує посилення можливості прогнозувати, а також впливати на процеси, від яких залежить національна безпека країни

Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки України (РНБО). Про це глава держави повідомив у Telegram. 

«Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Людину, яку в РНБО знають добре. Його досвід може поєднатись з досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України. Фактично саме в такому зв'язку РНБО та Служби зовнішньої розвідки варто розглядати те, як й над чим працюватиме РНБО та її апарат», – розповів президент.

Серед напрямків оновленої роботи РНБО:

  • перше полягатиме в більшій прогнозованості. Україна потребує посилення можливості прогнозувати, а також впливати на процеси, від яких залежить національна безпека країни;
  • друге – продовження виконання поточних завдань системи, а особливо щодо санкційної політики;
  • третє полягає в доктринальній роботі;                                                                   

«Розробка української доктрини, яка стане новою основою для політики й стратегічних рішень України. Чіткість національних орієнтирів, системність в їх реалізації», – пояснив президент.

  • четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал роботи більше для захисту країни від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері;
  • п'яте стосується роботи Ставки, проєктів рішень й контролю за виконанням рішень.

Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Натомість новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Теги: РНБО Володимир Зеленський

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