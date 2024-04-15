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Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового
Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Володимир Зеленський змінив  заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова  з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, іншим указом призначив  заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Кононенка. Про це стало відомо з відповідних указів на сайті Офіса президента. 

«Звільнити Соловйова Олексія Станіславовича з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться  в указі президента №228/2024 від 15 квітня. 

«Призначити Кононенка Андрія Валерійовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в наступному  указі президента №229/2024 від 15 квітня. 

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Нагадаємо, 29 березня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указах №201/2024 та №193/2024.

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Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки та РНБО новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка, а також голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Натомість Зеленський вивів зі складу Ставки та Ради нацбезпеки та оборони колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

Теги: РНБО Володимир Зеленський

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