Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового

Володимир Зеленський змінив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, іншим указом призначив заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Кононенка. Про це стало відомо з відповідних указів на сайті Офіса президента.

«Звільнити Соловйова Олексія Станіславовича з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в указі президента №228/2024 від 15 квітня.

«Призначити Кононенка Андрія Валерійовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в наступному указі президента №229/2024 від 15 квітня.

Нагадаємо, 29 березня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указах №201/2024 та №193/2024.

Читайте також: Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти бізнесменів та низки українських компаній

Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки та РНБО новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка, а також голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Натомість Зеленський вивів зі складу Ставки та Ради нацбезпеки та оборони колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.