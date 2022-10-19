Зеленський провів перемовини з Ердоганом: що обговорили

Зеленський: «Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні»

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з главою Туреччини Реджеп Тайїп Ердоганом і подякував йому за підтримку України. Зеленський відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Про це глава держави написав у Твіттері.

«Продовжив дружній діалог з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні», – написав Зеленський.

Глава держави додав, що разом з Ердоганом високо оцінили взаємодію у безпековій сфері.

До відома, сьогодні, 19 жовтня, президент України провів стратегічну нараду щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення. Учасники обговорили заходи для ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України. Нагадаємо, Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані.