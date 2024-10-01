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Уряд дозволив сертифікацію приватних шкіл для підготовки операторів дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд дозволив сертифікацію приватних шкіл для підготовки операторів дронів
З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Школи зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів дроні

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання. З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі школи зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів дронів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади у підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.

Щоб отримати ліцензію, заклад має:

  • проводити навчання з керування чи виготовлення дронів,
  • мати понад три безпілотники для тренування і сертифікації пілотів,
  • мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах,
  • найняти понад трьох сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Так, надається право командиру військової частини надавати направлення військовозобовʼязаним для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

Як повідомлялося, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

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Теги: Михайло Федоров Міноборони Кабмін безпілотник Україна школа

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