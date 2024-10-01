Уряд дозволив сертифікацію приватних шкіл для підготовки операторів дронів

З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА

Школи зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів дроні

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання. З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі школи зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів дронів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади у підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.

Щоб отримати ліцензію, заклад має:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів,

мати понад три безпілотники для тренування і сертифікації пілотів,

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах,

найняти понад трьох сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

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