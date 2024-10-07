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Україна почала видавати гранти на виготовлення ракет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна почала видавати гранти на виготовлення ракет
Україна створює різну інфраструктуру для випробувань озброєння
фото з відкритих джерел

Цьогоріч українські виробники зброї почали отримувати безповоротні гранти на виготовлення ракет

Цьогоріч Україна почала надавати гранти на розробку ракет, а у 2025 році планується надання грантів для порохових заводів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Defense Tech Valley, повідомляє «Суспільне».

Міністр наголосив, що цьогоріч сума інвестицій кластера Brave1 збільшилася.

«Скажу вам по секрету, в цьому році ми почали видавати гранти на виробництво ракет. В наступному році ми будемо видавати гранти на порохові заводи. Це безповоротні гранти, які ми даємо як певну гарантію, що ви інвестуєте, і ці інвестиції, вони будуть окупатися», – каже він.

Федоров заявив, що в Україні вже започаткований ринок боєприпасів. Також прибрано регуляції для виробництва пороху та інших вибухових речовин в Україні.

Крім цього, в Україні створюють різні симулятори для тестування оборонних технологій, а також інфраструктуру для випробувань.

«Перед тим, як щось купувати, ми тестуємо це на власних юнітах і дивимося, як в реальних умовах працює той чи інший дрон, як працює РЕБ», – зазначив він.

Нагадаємо, Україна досягла значного прогресу у створенні власної балістичної ракети з дальністю ураження до 700 км.

Як повідомлялося, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів.

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Теги: грант ракета зброя Михайло Федоров міністр

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