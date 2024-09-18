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Відкупитися від тюрми за корупцію? Парламентарі зверстали нові розцінки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Відкупитися від тюрми за корупцію? Парламентарі зверстали нові розцінки
Окрім сплати великих штрафів, обранці пропонують відбирати майно у корупціонерів, котрі не сидітимуть у в'язницях
фото: depositphotos.com

Особливо непереливки може бути обвинуваченим у вчиненні особливо тяжких злочинів – до них суд може застосувати додатковий штраф у розмірі від 4,6 млн грн до 102 млн грн

Група народних обранців, куди зокрема ввійшов лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пропонує внести зміни до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу у частині закріплення великих штрафів для корупціонерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт №12039 від 17 вересня.

Згідно з проєктом закону, для осіб, котрі скоїли корупційний злочин і погодилися укласти з прокурором угоду про визнання винуватості, передбачається запровадження додаткового покарання у вигляді штрафу. Його розмір варіюватиметься в залежності від тяжкості вчиненого правопорушення.

Розмір штрафу визначатиметься судом у таких межах:

  • від двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до ста двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 тис. грн до 2,04 млн грн) – для нетяжкого злочину;
  • від ста двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двохсот семидесяти тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2,04 млн грн до 4,59 млн грн) – для тяжкого злочину;
  • від двохсот семидесяти тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до шести мільйонів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4,59 млн грн до 102 млн грн) – для особливо тяжкого злочину.

Також пропонується встановити можливість застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням у випадках укладання угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях, пов’язаних з корупцією (зміни до статті 77 Кримінального кодексу).

(для перегляду – натисніть на документ)

Окремо автори законопроєкту розширили підхід до укладання угоди про визнання винуватості. Отже, зменшити собі покарання може підозрюваний або обвинувачений у корупції за умови викриття іншої особи (осіб) у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення. Також на Угоду може розраховувати особа, котра проходить у вчиненні корупційних кримінальних проступків, нетяжких або тяжких корупційних злочинів у випадку відсутності ознак співучасті у вчиненні цих злочинів, а також за умови повного відшкодування завданого збитку.

Натомість угода про визнання винуватості не світить підозрюваним чи обвинуваченим, який є організатором злочину. Але є важливий нюанс. Якщо цей організатор здасть слідству іншого організатора корупційного кримінального правопорушення, тоді він може сподіватися на Угоду.

Крім цього, парламентарі хочуть, щоб сторони угоди про визнання винуватості могли вносити до неї зміни допоки суддя не піде в нарадчу кімнату для ухвалення кінцевого рішення.

Що стосується повторного звернення з Угодою в одному кримінальному провадженні, то воно допускається одноразово у разі усунення підстав, на основі яких суд відмовив у затвердженні такої угоди. У разі повторної відмови судом у затвердженні угоди наступне звернення з угодою з тим самим підозрюваним, обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні не допускається.

У пояснювальній записці до законопроєкту №12039 сказано: якщо документу буде ухвалено Верховною Радою, то це сприятиме зниженню рівня корупції в Україні і пришвидшить відшкодування збитків чи шкоди, заподіяних від вчинення корупційних кримінальних правопорушень.

Нардепи-ініціатори наголосили, що цей проєкт закону є частиною реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, запровадженої Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29 лютого 2024 року № 2024/792.

Як повідомляв «Главком», 18 липня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Він дозволяє підозрюваним у корупції «відкупитися» від покарання, сплативши штраф. За основу проголосував 231 народний депутат. Зокрема, розміри відшкодування варіюються від 204 тис. до 204 млн грн залежно від тяжкості злочину.

«Попри ризики на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет…. Коаліція протягнула через зал перше читання», – написав Ярослав Железняк.

Наразі Європейська комісія надає оцінку законопроєкту №11340 про можливість укласти угоду зі слідством щодо корупційних злочинів.

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Теги: Верховна Рада нерухомість війна штраф корупція

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