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Україна хоче мобілізувати у 2024 році ще 200 тис чоловіків, але навряд чи вдасться – The Times

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україна хоче мобілізувати у 2024 році ще 200 тис чоловіків, але навряд чи вдасться – The Times
В Україні продовжується мобілізація
Фото з відкритих джерел

До ЗСУ планують мобілізувати в поточному році ще 200 тис. чоловіків

Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призивного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

Згідно з даними НАТО, Росія щомісяця поповнює свої військові ряди приблизно на 30-40 тис. солдатів. Водночас, метою України є мобілізація 200 тис. новобранців протягом трьох місяців, щоб задовольнити потреби фронту.

Анонімний працівник територіального центру комплектування (ТЦК) в Одесі зазначив, що їхній відділ значно відстає від запланованих показників, мобілізуючи лише близько 20% від необхідної кількості. Одеська область, на його думку, є однією з найгірших у цьому плані. Хоча іноді вдається вручити понад 100 повісток за день, на призов з’являється лише мала частина чоловіків.

Співрозмовник видання The Times також звернув увагу на проблеми корупції та неефективного управління у відділі, що ускладнює виконання поставлених завдань. Він зазначив, що деякі колеги отримують хабарі в тисячі доларів за видачу фальшивих документів про звільнення від служби, що погіршує ситуацію з мобілізацією.

Також посадовець повідомив, що більше половини чоловіків, які прибувають до ТЦК, мають серйозні захворювання, що унеможливлюють їхню службу, як-от туберкульоз, гепатит або ВІЛ. 

«Ми часто направляємо людей на медичне обстеження, лише щоб дізнатися, що вони дійсно хворі», – підсумував він.

Нагадаємо, стало відомо, що мобілізація студентів в Україні у 2024 році здійснюється відповідно до закону №10449. Більшість студентів, які здобувають свою першу вищу освіту, мають право на відстрочку від призову. Проте існують деякі винятки, коли студент може отримати повістку.

До слова, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ, підполковник Павло Кишкар заявив, що в Україні держслужбовці також повинні бути мобілізовані. 

Нагадаємо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років

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Теги: ЗСУ війна військові мобілізація населення звільнення

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