Герой України розповів, чому обрав «Бук» замість Patriot

«Повірте, дуже важко розпрощатися з технікою, з якою вчився працювати і вмієш це робити»

Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону Ярослав Мельник заявив, що наразі працює на зенітно-ракетному комплексі «Бук-М1». Військовому важко розпрощатися з технікою, на якій вчився працювати. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я свою нагоду віддав молодому поколінню, яке навчалося п’ять років і яке зараз вже виконує завдання на якихось напрямках. Я нині виконую бойові завдання на певному напрямку, а не навчаюся. Як то кажуть, я вже старенький, на старій техніці працюю, бо маю багато досвіду на «Бук-М1». Різних ракетно-комплексів у нас багато. Повірте, дуже важко розпрощатися з технікою, з якою вчився працювати і вмієш це робити. От молоді нехай одразу на новітньому озброєнні навчаються працювати», – сказав військовий.

Ярослав Мельник зауважив, що його побратими, які раніше працювали на комплексі «Бук-М1», опановують нові системи озброєння з нуля:

«З розповідей побратимів, які опанували системи можу сказати, що це як почати з букваря. Усе нове, принципи роботи геть інакші, відмінні від «буків». Тобто все з нуля. У нас є такі хлопці, які англійську не знають, але зі словником працюють, справляються. Тому не сказав би, що незнання англійської на якомусь рівні велика завада, щоби опанувати нові системи».

Нагадаємо, що Нідерланди скоро передадуть три пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Також глава Румунії Клаус Йоганніс підписав у четвер, 5 вересня, законопроєкт, що передбачає надання Україні системи протиракетної оборони Patriot. Україні буде передано Patriot у конфігурації, узгодженій з американським партнером. Окрім цього уряд Румунії тепер уповноважений вжити необхідних заходів для відновлення наземного потенціалу протиповітряної оборони.