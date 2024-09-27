Трамп оприлюднив лист із проханням від Зеленського
Український лідер попросив республіканця про особисту зустріч
Кандидат у президенти США Дональд Трамп опублікував текст листа, у якому очільник України Володимир Зеленський просив його про зустріч. Скриншот повідомлення, яке республіканець отримав через заступника керівника місії посольства України в США Дениса Сієніка, Трамп оприлюднив у соцмережі Truth Social.
Текст листа Зеленського:
«Дорогий Дональде, сподіваюся, у вас все добре. Я пригадую нашу нещодавню телефонну розмову – вона була дуже приємною. Усі ми в Україні хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливим миром. І ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному контакті.
Кілька днів тому ми попросили про зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо, з перших вуст. Ви знаєте, що я завжди з великою повагою ставлюся до всього, що пов’язано з вами, і так воно і має бути. Я можу бути в Нью-Йорку в п’ятницю, і це було б гарним часом для зустрічі. Я вважаю, що для нас важливо мати особистий контакт і розуміти один одного на 100%. Дайте мені знати, якщо ви будете в цей час у місті – я б дуже хотів, щоб наша зустріч відбулася, як частина наших зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти нам закінчити цю війну у справедливий спосіб.
З повагою, Володимир».
Трамп не зазначив, чи узгоджував він публікацію цього листа із українською стороною. Він також не надав жодних коментарів до свого допису.
Згодом на пресконференції Трамп повідомив, що таки зустрінеться з Зеленським 27 вересня у Trump Tower у Нью-Йорку. «Президент Зеленський запросив зустрічі зі мною, і у п'ятницю вранці, приблизно о 9:45, я зустрінуся з ним у Trump Tower», – зазначив республіканець.
Нагадаємо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави.
До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».
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