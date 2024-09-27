Трамп оприлюднив лист із проханням від Зеленського

Український лідер попросив республіканця про особисту зустріч

Кандидат у президенти США Дональд Трамп опублікував текст листа, у якому очільник України Володимир Зеленський просив його про зустріч. Скриншот повідомлення, яке республіканець отримав через заступника керівника місії посольства України в США Дениса Сієніка, Трамп оприлюднив у соцмережі Truth Social.

Текст листа Зеленського:

«Дорогий Дональде, сподіваюся, у вас все добре. Я пригадую нашу нещодавню телефонну розмову – вона була дуже приємною. Усі ми в Україні хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливим миром. І ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному контакті.

Кілька днів тому ми попросили про зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо, з перших вуст. Ви знаєте, що я завжди з великою повагою ставлюся до всього, що пов’язано з вами, і так воно і має бути. Я можу бути в Нью-Йорку в п’ятницю, і це було б гарним часом для зустрічі. Я вважаю, що для нас важливо мати особистий контакт і розуміти один одного на 100%. Дайте мені знати, якщо ви будете в цей час у місті – я б дуже хотів, щоб наша зустріч відбулася, як частина наших зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти нам закінчити цю війну у справедливий спосіб.

З повагою, Володимир».

скриншот зі сторінки Трампа в соцмережі Truth Social

Трамп не зазначив, чи узгоджував він публікацію цього листа із українською стороною. Він також не надав жодних коментарів до свого допису.

Згодом на пресконференції Трамп повідомив, що таки зустрінеться з Зеленським 27 вересня у Trump Tower у Нью-Йорку. «Президент Зеленський запросив зустрічі зі мною, і у п'ятницю вранці, приблизно о 9:45, я зустрінуся з ним у Trump Tower», – зазначив республіканець.

Нагадаємо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави.

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».