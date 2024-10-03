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Міноборони показало новітні зразки вітчизняної зброї (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міноборони показало новітні зразки вітчизняної зброї (фото)
Представники Міноборони та іноземні партнери обговорили перспективи співпраці у сфері оборони
фото: Міноборони

«Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані розробниками до певного еталона», – заступник міністра оборони України Кліменков

Міністерство оборони України презентувало іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї. Про це повідомляє Міноборони.

Україна представила новітні зразки зброї: протитанковий ракетний комплекс «Стугна», самохідна артилерійська установка «Богдана», бронеавтомобілі, роботизовані системи, наземні дрони-камікадзе і машини для розмінування. 

Міноборони показало новітні зразки вітчизняної зброї (фото) фото 1
фото: Міноборони

«Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані розробниками до певного еталона. Запрошуємо світових виробників зброї та інвесторів до співпраці, щоб разом зміцнити нашу обороноздатність», – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони. 

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Теги: Україна озброєння зброя військові війна військова техніка Міноборони

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