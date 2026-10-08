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Скільки у Києві коштує таксі після зупинки частини громадського транспорту: огляд цін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скільки у Києві коштує таксі після зупинки частини громадського транспорту: огляд цін
фото з відкритих джерел

У київському метрополітені тимчасово було призупинено рух потягів і робота ескалаторів

Увечері 8 жовтня через зупинку метро та обмеження руху частини громадського транспорту у столиці стрімко зросли ціни на таксі. Про це повідомляє «Главком».

Скільки коштує проїзд між берегами

  • Позняки – Центральний вокзал (вул. Драгоманова – вокзал): стандартний тариф становить 410 грн, а за функцію «швидкий пошук» доведеться сплатити 574 грн.
Скільки у Києві коштує таксі після зупинки частини громадського транспорту: огляд цін фото 1
  • Троєщина – Печерськ (вул. Милославська – вул. професора Підвисоцького): поїздка коштує від 427 грн у стандартному тарифі та 621 грн за прискорений виклик.
Скільки у Києві коштує таксі після зупинки частини громадського транспорту: огляд цін фото 2
  • Дарниця – Центр (Дарницька площа – ст. м. «Палац спорту»): вартість коливається від 287 грн до 410 грн.
Скільки у Києві коштує таксі після зупинки частини громадського транспорту: огляд цін фото 3
  • Харківський масив – КПІ (Харківське шосе – вул. Політехнічна): проїзд коштує від 375 грн до 541 грн.
Скільки у Києві коштує таксі після зупинки частини громадського транспорту: огляд цін фото 4

Нагадаємо, у київському метрополітені тимчасово було призупинено рух потягів і робота ескалаторів.

Також через зниження напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва. Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами.

Як відомо, у столиці через атаку ворога сталось аварійне відключення.

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Теги: громадський транспорт Київ таксі

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