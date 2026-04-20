Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння
Президент наголосив, що термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста

Сьогодні, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду з керівництвом усіх регіонів за участі прем’єр-міністра Юлії Свириденко та урядовців. Основну увагу приділили підготовці до наступного опалювального сезону – насамперед у контексті безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Для всіх наших областей, міст та громад затверджені цілком конкретні плани стійкості. Це чіткі документи, які визначають, які обʼєкти першочергово потребують відновлення, де має бути додатковий захист і які завдання міста й громади мають виконати, щоб люди отримали гарантоване постачання тепла та електрики зимою, незважаючи на будь-які загрози», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що термін реалізації планів стійкості для всіх міст і громад визначено до 1 вересня цього року. Відповідно, встановлено жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, якого мають дотриматися всі обласні та місцеві органи влади. «На жаль, станом на сьогодні не всі регіони працюють саме так, як треба для захисту людей», – додав він.

Президент підкреслив, що детально обговорили ситуацію в регіонах, які відстають від затвердженого графіка. Окрему увагу приділили Донецькій, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областям, а також місту Києву.

«У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста. На Львівщині є питання по кількох енергообʼєктах, і треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання», – сказав глава України.

Зеленський підсумував: «Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України пропрацювати з керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівщини та Харківщини додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів: у наших воїнів має бути достатня кількість та якість засобів реагування на всі типи «шахедів». Уряд України готовий допомагати регіонам, які цього потребують та чиї запити обґрунтовані. Окремий перелік завдань виконує Агентство відновлення».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння
Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння
Уряд розподілив фінансування на укриття в школах та дитсадках
Уряд розподілив фінансування на укриття в школах та дитсадках
Чому українці підтримують Буданова: керівниця Центру протидії корупції назвала причини
Чому українці підтримують Буданова: керівниця Центру протидії корупції назвала причини
Верховна Рада пропонує викликати на килим очільника патрульної поліції
Верховна Рада пропонує викликати на килим очільника патрульної поліції
Сибіга подякував країнам Балтії за відмову пропустити літак Фіцо на парад до Путіна
Сибіга подякував країнам Балтії за відмову пропустити літак Фіцо на парад до Путіна
Переговори з РФ: Україна звернулася до Туреччини за допомогою
Переговори з РФ: Україна звернулася до Туреччини за допомогою

