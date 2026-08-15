Плани стійкості – на експорт. Мінвідновлення розповіло про європейців, які зацікавилися українським ноу-хау

Литва вже готується до можливих викликів з боку Росії та може використовувати український досвід у власних планах

Український досвід підготовки до можливих кризових ситуацій в умовах війни може бути корисним і для інших держав. Зокрема, планами стійкості України зацікавилася пані посол Литви в Україні Інга Станітє-Толочкене. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

За словами посадовця, під час розмови з литовською дипломаткою обговорювали конкретні заходи, передбачені українськими планами стійкості. Ковальчук припустив, що Литва вже готується до можливих викликів з боку Росії та може використовувати український досвід у власних планах.

«Не виключено, що невдовзі ми почуємо про те, що Україна експортує продукт плану стійкості в інші країни», – зазначив заступник міністра.

Водночас Ковальчук наголосив: плани стійкості не можуть замінити звичайну підготовку інфраструктури до осінньо-зимового періоду. Йдеться, зокрема, про ремонт тепломереж, заміну котлів та інші роботи, від яких залежить стабільність систем тепло- і водопостачання.

«Якщо не буде планової підготовки і система не буде працювати внаслідок аварій, то жоден план стійкості не врятує», – пояснив він.

За словами Ковальчука, після досвіду зими 2026 року в Україні почали формувати додаткову систему заходів, яка має посилити готовність територій до можливих атак та блекаутів. У результаті визначили чотири основні напрямки.

Перший – інженерний захист об’єктів критичної інфраструктури. Йдеться про сучасніші рішення для захисту таких об’єктів від атак, адже прості укріплення на кшталт габіонів уже не відповідають нинішньому рівню загроз.

Другий напрям – розвиток розподіленої генерації електроенергії. Ідея полягає в тому, щоб у разі масштабного знеструмлення область могла забезпечити критично важливі об’єкти необхідним обсягом електроенергії за рахунок власної генерації.

Третій – резервні джерела живлення для систем тепло- та водопостачання. Як приклад Ковальчук навів дизельні генератори, які можуть забезпечити роботу насосних станцій у разі відключення електроенергії.

Четвертий – резервування розподіленої теплової генерації. Замість залежності від великих ТЕЦ чи котелень пропонується створювати мережу менших об’єктів. Це має дозволити зменшити ризики, якщо один із ключових об’єктів буде пошкоджений.

Костянтин Ковальчук також зазначив, що поняття «плани стійкості» вже унормоване на рівні Кабінету Міністрів постановою №393 від 20 березня 2026 року. Водночас перелік напрямків не є остаточним: до планів можуть додавати заходи щодо зв’язку, укриттів, логістики та інших сфер.

Нагадаємо, 5 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад.

До слова, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України міський голова Києва Віталій Кличко зауважив, що першочерговим завданням для столиці перед стартом опалювального сезону є відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Наразі план робіт виконано на 65%.