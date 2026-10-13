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Трамп відповів, чи передають США Україні розвіддані

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Трамп відповів, чи передають США Україні розвіддані
Трамп розставив крапки над «і» у питанні передачі розвідданих Україні
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Американський президент запевнив, що Вашингтон продовжує допомагати Києву

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Сполучені Штати не припиняли обмін розвідувальною інформацією з Україною. Про це повідомляє «Главком». з посиланням на заяву політика під час спілкування з медіа біля Білого дому.

Журналістами запитали американського президента, чи припинили США передавати Україні розвідувальні дані. «Ні, не припинили. Ми їм допомагаємо», – відповів Трамп.

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Раніше речниця Білого дому Кеті Захарія не змогла відповісти на запитання журналістів на аналогічне запитання. «Мені потрібно буде уточнити це», – заявила вона.

Нагадаємо, 10 жовтня Financial Times повідомила, що США пригрозили Україні припиненням обміну розвідувальною інформацією, якщо Київ не відмовиться від ударів по російських нафтопереробних заводах. За даними видання, відповідне попередження українська делегація отримала під час переговорів у Маямі від представників Дональда Трампа.

Питання передачі розвідданих загострилося після російської атаки на Київ 12 жовтня, коли повітряну тривогу оголосили із затримкою. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала від міжнародних партнерів попередження про запуск п'яти російських балістичних ракет. Фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов пояснив, що розвідувальні служби партнерів іноді не фіксують пуски ракет із комплексів С-400 через технічні особливості. Він закликав не робити передчасних висновків про припинення співпраці зі США.

Уже 13 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив, що Україна продовжує отримувати американські розвіддані. Під час Варшавського безпекового форуму він підтвердив затримку з оголошенням повітряної тривоги, однак пояснив її особливостями озброєння, яке застосувала Росія, а не припиненням передачі інформації з боку Вашингтона.

Крім того, джерело BBC у військових колах підтвердило, що США продовжують надавати Україні інформацію за чотирма основними напрямками: попередження про запуски балістичних ракет, дані про цілі на території Росії, супутникові знімки та військову аналітику. Водночас співрозмовник видання нагадав, що після суперечки в Білому домі наприкінці лютого 2025 року Вашингтон уже призупиняв передачу розвідданих приблизно на два тижні.

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Теги: розвідка США Дональд Трамп Україна Вашингтон

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