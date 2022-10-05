ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки

ООН чекає гарантій безпеки для місія із розслідування теракту

Місія ООН із розслідування теракту не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області, де у липні окупанти організували теракт, через відсутність гарантій безпеки для її учасників. Про це під час брифінгу заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

При цьому Дюжаррік не став уточнювати, від якої саме сторони міжнародна організація чекає гарантій безпеки.

«Ми не можемо направити місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є й логістичні проблеми, але перш за все ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх (учасників місії. – Ред.) відправити», – сказав він.

Представник генсека підкреслив, що місії потрібне «зелене світло».

Ще на початку вересня на засіданні Ради Безпеки ООН заступник генсека цієї організації з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що найближчими днями буде розгорнута місія, яка має встановити факти, пов’язані з терактом в Оленівській в’язниці, внаслідок чого загинуло 53 українських військовополонених.

9 вересня Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи склад місії зі встановлення фактів щодо теракту в Оленівці, заявив, що лише такий склад цієї місії міг задовольнити РФ.

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов».

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Україна досі не отримала імена постраждалих внаслідок обстрілу російськими окупантами колонії в Оленівці.

Рашисти досі не віддали Україні тіла вбитих ними в колонії в Оленівці полонених «азовців».