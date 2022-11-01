Зеленський зустрівся з єврокомісаром із питань енергетики: про що йшлося

Рашисти терористичними ударами намагаються вивести з ладу енергомережу України

Сьогодні, 1 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з єврокомісаром із питань енергетики Кадрі Сімсон. Пані Сімсон завітала да Києва.

Президент розповів про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії та заходи, які ми вживаємо для стабілізації роботи енергомережі.

«Обговорили доцільність створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери на зразок Контактної групи у форматі «Рамштайн». Дякую за візит у час, коли наша енергетична інфраструктура зазнає масованих російських атак ракетами та дронами», – зауважив глава держави.

Нагадаємо, 1 листопада єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон відвідала з робочим візитом Київ, аби допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору нашої держави.

Напередодні виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що компанія використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. Як повідомлялося, Євросоюз презентував 10 шляхів пришвидшити декарбонізацію енергетики.

31 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині.