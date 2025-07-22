Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським

Володимир Зеленський вперше та востаннє зустрічався з Путіним у 2019 році в Парижі

Росія анонсувала, що цього тижня зробить заяву щодо термінів переговорів

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як Україна скасує заборону на переговори з очільником Кремля. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Заради справедливості, ця заборона ще діє (заборона РНБО – «Главком»). Це очевидний факт. Це перше. Друге. Сподіваємося, що буде цього тижня, як тільки будемо готові, зробимо повідомлення щодо термінів. Тема переговорів досить складна», – заявив він.

Також Пєсков додав, що Москві потрібно обговорити з Києвом проєкти меморандумів, які вони презентували один одному під час переговорів у Стамбулі.

«Тому спочатку треба буде багато працювати, перед тим як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому і найвищому рівні», – сказав речник.

На сайті президента України оприлюднено указ №679/2022, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 вересня у відповідь на «анексію» українських областей, яким «констатується неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Путіним». Зеленський пояснив, що таке рішення було ухвалене у 2022 році, щоб запобігти можливості будь-яких несанкціонованих переговорів з РФ.

Нагадаємо, Росія також поширює наратив про нібито нелегітимність українського уряду та парламенту. Це може стати однією із «причин», чому Кремль може відмовитись вести переговори. Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що Зеленський є нелегітимним лідером згідно з Конституцією України, і що всі українські уряди з 2014 року також є нелегітимними.

Тим часом Конституція та закон України чітко зазначають, що в країні не можна проводити вибори, поки діє воєнний стан, і що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки існує «загроза нападу або небезпека для державної незалежності України та її територіальної цілісності».