Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським
Володимир Зеленський вперше та востаннє зустрічався з Путіним у 2019 році в Парижі
фото з відкритих джерел

Росія анонсувала, що цього тижня зробить заяву щодо термінів переговорів

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як Україна скасує заборону на переговори з очільником Кремля. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Заради справедливості, ця заборона ще діє (заборона РНБО – «Главком»). Це очевидний факт. Це перше. Друге. Сподіваємося, що буде цього тижня, як тільки будемо готові, зробимо повідомлення щодо термінів. Тема переговорів досить складна», – заявив він.

Також Пєсков додав, що Москві потрібно обговорити з Києвом проєкти меморандумів, які вони презентували один одному під час переговорів у Стамбулі.

«Тому спочатку треба буде багато працювати, перед тим як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому і найвищому рівні», – сказав речник.

На сайті президента України оприлюднено указ №679/2022, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 вересня у відповідь на «анексію» українських областей, яким «констатується неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Путіним».

Зеленський пояснив, що таке рішення було ухвалене у 2022 році, щоб запобігти можливості будь-яких несанкціонованих переговорів з РФ.

Нагадаємо, Росія також поширює наратив про нібито нелегітимність українського уряду та парламенту. Це може стати однією із «причин», чому Кремль може відмовитись вести переговори. Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що Зеленський є нелегітимним лідером згідно з Конституцією України, і що всі українські уряди з 2014 року також є нелегітимними.

Тим часом Конституція та закон України чітко зазначають, що в країні не можна проводити вибори, поки діє воєнний стан, і що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки існує «загроза нападу або небезпека для державної незалежності України та її територіальної цілісності».

Читайте також:

Теги: переговори перемир'я путін Володимир Зеленський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент наголосив, що справжнього результату можна досягти лише під час зустрічі на рівні лідерів
Президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою
Вчора, 18:14
У Малайзії держсекретар США і очільник російського МЗС провели переговори
«Відверта і важлива розмова». Рубіо повідомив деталі зустрічі з Лавровим
10 липня, 15:52
США і ЄС міняють стратегію щодо війни Росії проти України. Що це означає?
США і ЄС міняють стратегію щодо війни Росії проти України. Що це означає?
9 липня, 09:16
Плани розгортання військ з ЄС в Україні було відхилено на останніх переговорах «коаліції охочих»
Британія та Євросоюз відклали плани щодо відправки військ до України
9 липня, 09:13
Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало
Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало
7 липня, 18:03
Бессент: Якщо бажаєте повернутися до старих тарифів – це ваш вибір
США готуються до нових торговельних угод перед запровадженням мит
7 липня, 00:48
ХАМАС дав позитивну відповідь на пропозицію припинення вогню
ХАМАС близький до згоди на припинення вогню в Газі, але має умову
5 липня, 00:57
Зустріч Трампа і Путіна можлива «будь-якої миті»
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна
29 червня, 15:44
Дональд Трамп відвідає саміт НАТО у Гаазі
Саміт НАТО у Гаазі: на Трампа чекає велика перемога?
24 червня, 16:00

Політика

Держдеп підтвердив вихід Сполучених Штатів з ЮНЕСКО
Держдеп підтвердив вихід Сполучених Штатів з ЮНЕСКО
Польща закликала громадян будь-яким способом покинути Росію
Польща закликала громадян будь-яким способом покинути Росію
Трамп може відмовитись від підтримки України. Ексрадник президента США назвав умову
Трамп може відмовитись від підтримки України. Ексрадник президента США назвав умову
Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським
Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським
Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»
Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»
Трамп виводить США з ЮНЕСКО: стали відомі причини
Трамп виводить США з ЮНЕСКО: стали відомі причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
95K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
9517
Керівництво Академії МВС розібрало квартири, які обіцяло пільговикам і ветеранам – розслідування
4528
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3586
Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua