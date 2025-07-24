Уперше за час вторгнення. Стало відомо, з яким проханням Ізраїль відправив свого главу МЗС до України

Глава ізраїльського зовнішньополітичного відомства приїжджав до Києва на два дні

Гідеон Саар – найвищий за рангом ізраїльський посадовець, який відвідав Україну після початку великої війни

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар просив президента Володимира Зеленського, аби Україна на парламентському рівні визнала Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. КВІР частково перебуває під санкціями за рішенням РНБО з кінця червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк.

За словами нардепки, візит міністра став найвищим за рівнем представництва ізраїльської сторони з початком повномасштабного вторгнення. Ключовим результатом переговорів стало оголошення про започаткування стратегічного діалогу між Україною та Ізраїлем з метою протидії іранській загрозі.

Президент України та глава МЗС Ізраїлю також обговорили питання посилення української протиповітряної оборони та перспективи спільного виробництва озброєнь. Крім того, Ізраїль готовий розглянути питання приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, який 22 липня приїхав до України.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар доручив своєму відомству надати Україні додатковий пакет допомоги. До нього ввійдуть сучасні системи водопостачання для сотень тисяч громадян у районах, де інфраструктуру було зруйновано внаслідок російських обстрілів.

Допомогу буде передано через Національне агентство з міжнародного співробітництва при МЗС Ізраїлю. Зазначається, що кожна із систем водопостачання зможе забезпечити питною водою десятки тисяч людей. Вони будуть встановлені в східних регіонах України, де населення страждає від гострої нестачі води.

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Михаеля Бродського про передачу Україні систем ППО. Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень після заяви посла Михаеля Бродського. Він розповів, що Єрусалим передав системи Patriot, які країна колись отримала від Сполучених Штатів та були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х.