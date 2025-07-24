Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уперше за час вторгнення. Стало відомо, з яким проханням Ізраїль відправив свого главу МЗС до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уперше за час вторгнення. Стало відомо, з яким проханням Ізраїль відправив свого главу МЗС до України
Глава ізраїльського зовнішньополітичного відомства приїжджав до Києва на два дні
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Гідеон Саар – найвищий за рангом ізраїльський посадовець, який відвідав Україну після початку великої війни

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар просив президента Володимира Зеленського, аби Україна на парламентському рівні визнала Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. КВІР частково перебуває під санкціями за рішенням РНБО з кінця червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк.

За словами нардепки, візит міністра став найвищим за рівнем представництва ізраїльської сторони з початком повномасштабного вторгнення. Ключовим результатом переговорів стало оголошення про започаткування стратегічного діалогу між Україною та Ізраїлем з метою протидії іранській загрозі.

Президент України та глава МЗС Ізраїлю також обговорили питання посилення української протиповітряної оборони та перспективи спільного виробництва озброєнь. Крім того, Ізраїль готовий розглянути питання приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, який 22 липня приїхав до України.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар доручив своєму відомству надати Україні додатковий пакет допомоги. До нього ввійдуть сучасні системи водопостачання для сотень тисяч громадян у районах, де інфраструктуру було зруйновано внаслідок російських обстрілів.

Допомогу буде передано через Національне агентство з міжнародного співробітництва при МЗС Ізраїлю. Зазначається, що кожна із систем водопостачання зможе забезпечити питною водою десятки тисяч людей. Вони будуть встановлені в східних регіонах України, де населення страждає від гострої нестачі води.

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Михаеля Бродського про передачу Україні систем ППО. Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень після заяви посла Михаеля Бродського. Він розповів, що Єрусалим передав системи Patriot, які країна колись отримала від Сполучених Штатів та були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник, який пролітав у Московській області
Ізраїль атакував Сирію, вибухи у Росії: головне за ніч
18 липня, 06:01
Зеленський поінформував, що Україна бачить наміри та спроби розвитку наступальних дій РФ
Армія РФ значно відстала від планів літнього наступу – Зеленський
13 липня, 20:45
Зеленський зустрівся 18 травня з Папою Римським Левом XIV і подякував за підтримку України
Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані
9 липня, 14:13
Подружжя Зеленських прибуло до Італії
Зеленський прибув з візитом до Риму
9 липня, 12:29
Військовий несе фотопортрет загиблого пілота Максима Устименка під час церемонії прощання. Київ, 3 липня 2025 року
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
3 липня, 14:27
США мають на озброєнні 19 одиниць B-2 Spirit
Американські парламентарі пропонують передати Ізраїлю літак, який бомбардував Іран
3 липня, 09:53
На вулицях угорських міст з’явилися плакати, на яких Зеленського та Мадяра зображено у вигляді яєць у шкаралупі з українськими прапорами
В Угорщині запустили кампанію проти опозиції та Зеленського: реакція МЗС
3 липня, 01:31
Трамп: Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією
Удари по Україні та нові заяви Трампа: головне за ніч
2 липня, 06:01
Прем’єру-довгожителю Денису Шмигалю вчергове пророкують відставку. Досі всі «пророцтва» не збувалися
«Освіжити» Шмигаля. Чи реальна відставка прем’єра-рекордсмена? кадри
25 червня, 10:15

Політика

Зеленський анонсував кадрові зміни в Міністерстві оборони
Зеленський анонсував кадрові зміни в Міністерстві оборони
Уперше за час вторгнення. Стало відомо, з яким проханням Ізраїль відправив свого главу МЗС до України
Уперше за час вторгнення. Стало відомо, з яким проханням Ізраїль відправив свого главу МЗС до України
Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам
Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам
НАБУ пояснило, як проходитимуть перевірки на поліграфі
НАБУ пояснило, як проходитимуть перевірки на поліграфі
НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента
НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента
Соратниця Порошенка вимагає від НАБУ показати результати найгучніших розслідувань
Соратниця Порошенка вимагає від НАБУ показати результати найгучніших розслідувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
20K
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
8527
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію
7464
Двоє прокурорів отримали підозру: реакція Кравченка

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua