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NYT дізнався про що говорили Келлог та Лукашенко

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT дізнався про що говорили Келлог та Лукашенко
Під час зустрічі Келлог та Лукашенко обговорили низку важливих питань
фото з відкритих джерел

Під час 6,5-годинних переговорів Келлог намагався залучити Лукашенка до участі в потенційному мирному врегулюванні між Україною та Росією

Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог під час зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком прагнув заручитися його підтримкою щодо війни, яку Росія веде проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, під час 6,5-годинних переговорів Келлог намагався залучити Лукашенка до участі в потенційному мирному врегулюванні між Україною та Росією.

Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих питань: санкції США та Європейського Союзу проти Білорусі, ситуацію в Україні й на Близькому Сході, а також відносини Білорусі з Росією і Китаєм.

Келлога в Мінську супроводжував заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт, який ще в лютому відвідував Білорусь з метою досягнення домовленості про звільнення політичних в’язнів в обмін на часткове послаблення санкцій.

За даними NYT, угода від 21 червня щодо 14 затриманих стала поштовхом до звільнення невеликих груп в’язнів, серед яких і троє громадян США, протягом останніх місяців.

У публікації зазначається, що місія Келлога виглядає менш масштабною, ніж спроба відірвати Білорусь від впливу РФ. Її головна мета – залучення Лукашенка до потенційного мирного процесу між Києвом і Москвою.

На спільній пресконференції сторони підкреслили, що нинішній світ переживає «вкрай небезпечний час», коли кризи можуть швидко поглиблюватися, якщо не виявляти «мудрості та справедливості».

Раніше ми писали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем президента США щодо України Кітом Келлогом. Як інформує «Главком», про це повідомила адміністрація Лукашенка.

Пропагандистські медіа показали момент зустрічі спецпосланця із самопроголошеним президентом. Вони потиснули один одному руки та обійнялися.

Теги: Білорусь санкції Олександр Лукашенко Кіт Келлог

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