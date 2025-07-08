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ЄС готує найжорсткіші за три роки санкції проти РФ – МЗС Франції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЄС готує найжорсткіші за три роки санкції проти РФ – МЗС Франції
Жан-Ноель Барро зробив заяву про санкції проти РФ
фото: akhbarelyom.com

Барро: Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Європейський Союз готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії. Про це інформує «Главком» з посиланням на Tf1info.

«Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню, тому що ми бачимо, що з того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню російські удари по Україні збільшилися в п'ять разів», – сказав міністр, додавши, що «це повинно припинитися».

Як наслідок, «в координації із зусиллями, очолюваними американськими сенаторами, Європа готується прийняти, на основі французьких пропозицій, найжорсткіші санкції за останні три роки, які безпосередньо виснажать ресурси, що дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну», – детально пояснив Барро. Він, зокрема, мав на увазі «нафтові доходи і фінансових гравців в Росії або інших країнах».

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет проти РФ, який б'є по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. У пакеті – санкції проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб. Це обмеження за поданням Національного банку України.

До слова, Європейський Союз може найближчим часом ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Словаччина 3 липня отримала від Європейської комісії гарантії щодо поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року. Це стало ключовим компромісом, який відкриває шлях до затвердження чергового пакета обмежень проти держави-агресора.

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Теги: санкції росія Європейські ігри

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