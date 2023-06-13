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Глава МЗС Латвії спрогнозував долю Росії після війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава МЗС Латвії спрогнозував долю Росії після війни
Едгарс Рінкевич вважає, що більшість росіян підтримують війну і не помітно, щоби влада Кремля ослабла
фото з відкритих джерел

Едгарс Рінкевич: «Переможена, принижена Росія, яка прагне помсти - це дуже небезпечний сценарій» 

Після повномасштабного вторгнення в України і свого програшу, Російської Федерації через наслідки війни, може розпастися, хоча, можливі багато інших сценаріїв. Про це заявив Міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевич в інтерв’ю «Європейській правді».

«Однозначно, Росія буде існувати і надалі. Я не знаю, наскільки великою вона буде за розміром. Чи буде вона більш імперіалістичною, більш агресивною, чи більш демократичною. Цього я не знаю. Але те, що я бачу – на жаль, не дає мені багато підстав для оптимізму», – зазначив Рінкевич.

З його спостережень, зараз більшість росіян підтримують війну і не помітно, щоби влада Кремля ослабла. Водночас, з новими воєнними успіхами України у РФ вочевидь зростатиме усвідомлення, що Москва програє і хтось за це відповідальний.

«Але ми не знаємо, чи не призведе це до того, що Росія просто прагнутиме помсти. Що вони просто перегрупуються і будуть мститися. Чи це призведе до руйнування тієї Росії, яку ми знаємо, її поділ на менші шматки… Я не впевнений. Я вважаю, що наразі можливими є багато сценаріїв. І я би був дуже-дуже обережний у будь-яких прогнозах», – зазначив Рінкевич.

Латвійський міністр додав, що, як майбутній президент Латвії, готуватиметься до будь-яких сценаріїв. «Переможена, принижена Росія, яка прагне помсти - це дуже небезпечний сценарій. Росія, яка розвалюється – також небезпечний сценарій. Що буде з ядерною зброєю? Що відбудеться з людьми, які можуть почати конфлікт всередині Росії – наприклад, громадянську війну. Або якщо шматки колишньої Росії почнуть війну один з одним. Або… Словом, ми досі маємо кордон з Росією, тому це також небезпечний сценарій.

А ще можливий сценарій, коли Росія просто оголосить, що вона перемогла і буде намагатися переконати суспільство у тому, що треба йти далі», – допустив Рінкевич.

На його думку, у кращому випадку Росія могла би піти шляхом повоєнної Німеччини і поступово демократизуватися, але він не дуже вірить, що це можливо, тому що РФ буде у зовсім іншій ситуації, аніж Німеччина після капітуляції Третього Рейху.

«Я би не виключав жоден ці сценаріїв. Однак ми маємо бути дуже-дуже обережними. І всі це сценарії змушуватимуть президентів і прем’єрів у державах-сусідах і не тільки у сусідах бути напоготові вдень і вночі», – підсумував він.

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Теги: росія Німеччина міністр Латвія президент кордон влада диктатор Москва конфлікт

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