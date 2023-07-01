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Зеленський назвав втрати «вагнерівців» в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський назвав втрати «вагнерівців» в Україні
ЗСУ вбили 21 тис. «вагнерівців»
фото: Офіс президента України

Український лідер: «Ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил»

Збройні сили України вбили 21 тисячу найманців приватної військової компанії «Вагнер», поранили – ще 80 тисяч. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю El Mundo.

«У «вагнерівців» було дві категорії: професійні найманці та мобілізовані з в'язниць, їхнє гарматне м'ясо. Наші війська вбили 21 000 з них і поранили 80 000», – зазначив глава держави.

Він також зауважив, що такі колосальні втрати дають уявлення про кількість російських найманців.

«Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил», – сказав президент.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав із 25 червня ліквідувати найманців приватної військової компанії «Вагнер», які залишились воювати на території України. 

До слова, на думку аналітиків ISW, Кремль, можливо, намагається взяти на себе формальний контроль над бойовиками ПВК «Вагнер» після її збройного заколоту та перетворити її на державне підприємство.

Крім того, Зеленський вважає, що спроба держперевороту найманців «Вагнера» свідчить про слабкість Росії, і Україна має нею скористатися.

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Теги: Володимир Зеленський втрати ПВК «Вагнер»

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