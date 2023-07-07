Зеленський відвідає Словаччину: деталі візиту
Зеленський та представники Словаччини обговорять конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України
Президент Володимир Зеленський у п'ятницю здійснить візит до Словаччини. Про це голова держави повідомив у Telegram.
«Наступна – Словаччина. Важливі зустрічі в Братиславі з президентом Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної ради Борисом Колларом», – повідомив Зеленський.
Зеленський із представниками Словаччини обговорять конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та формулу миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.
Нагадаємо, що літак з президентом України Володимиром Зеленським ввечері 6 липня приземлився в одному з аеропортів Чехії. Раніше президент Зеленський анонсував свій візит до Праги.
6 липня Зеленський також відвідав Болгарію. Також повідомлялося, що Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО.
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