Зеленський запровадив нові санкції у зв’язку з агресією РФ

У переліку опинились майже 200 фізичних та майже 300 юридичних осіб з Росії та інших країн

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони №364/2023 про запровадження санкційних обмежень у зв’язку з агресією РФ проти України. Зокрема, у списку опинились оборонні підприємства та керівники низки російських компаній. Відповідний указ оприлюднений Офісом президента.

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«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 липня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – зазначається у його тексті.

Загалом у переліку опинились майже 200 фізичних та майже 300 юридичних осіб з Росії та інших країн.

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Зокрема, санкційні обмеження запроваджуються проти керівників казанського заводу «Електроприлад» Павла Інцина та Павла Шацьких; заступника гендиректора підприємства Володимира Древке; керівника Смоленського заводу радіодеталей концерну «Автоматика» держкорпорації «Ростех» Георгія Лужецького.

Санкції запроваджуються й проти начальника Головного управління Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих у Республіці Башкортостан Марата Латипова, а також

громадянки Російської Федерації та члена так званої «народної ради ДНР» Костенко Ірини Анатоліївни.

Серед юридичних осіб у санкційному переліку опинились акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Салют», публічне акціонерне товариство «Ракетно-космічна корпорація «Енергія» імені С.П.Корольова», акціонерне товариство «502 завод з ремонту військово-технічного майна», акціонерне товариство «Завод Атлант», акціонерне товариство «Тяжмаш», товариство з обмеженою відповідальністю «Азіатський торговий дім» та інші. Окрім того, санкції запроваджуються проти авіакомпанії Georgian Airways, яка поновила пряме авіасполучення з Росією.

Раніше повідомлялося, що Зеленський запровадив санкції щодо «Запоріжсталі».

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