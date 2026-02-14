Зеленський у Мюнхені розповів про критичний дефіцит ракет для ППО

Президента виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC 2026) зробив заяву щодо стану української протиповітряної оборони. Він визнав, що через логістичні затримки та інтенсивність російських атак підрозділи ППО іноді залишаються з «пустими» пусковими установками прямо перед новими ударами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Володимира Зеленського.

Глава держави закликав партнерів перейти до системних постачань, щоб уникнути ситуацій, коли безпека мільйонів людей залежить від успіху логістики «в останню хвилину».

«Україна не завжди встигає поповнювати запаси для підрозділів ППО перед обстрілами», – зазначив Зеленський.

Як зазначив президент під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, найгірше, що йому доводилося чути від командувача Повітряних сил, – це доповіді про «пусті» підрозділи ППО.

«Бо ці підрозділи використали свої ракети для зупинки російських ударів, поповнення не було, а розвідка каже, що новий масований удар може бути за 1-2 дні. Іноді нам вдається завезти нові ракети прямо перед ударами, іноді – буквально в останній момент», – зауважив Зеленський.

Виступ Зеленського в Мюнхені мав на меті стимулювати західних лідерів до виконання зобов'язань у межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Зеленський нагадав, що Росія не збирається зупинятися і накопичує ресурси для подальшого енергетичного терору.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив промовою та взяв участь у панельній дискусії на ювілейній Мюнхенській конференції з питань безпеки.