Зеленський розкрив плани росіян на весняну кампанію: які напрямки у небезпеці

Президент заявив, що ворог готує весняний наступ на Донеччині

Російські окупаційні війська не полишають намірів захопити Донецьку область і наразі готують сили для проведення нової наступальної операції навесні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, інформує «Главком».

Глава держави наголосив, що ситуація на східному фронті залишається найбільш напруженою, а ворог продовжує ігнорувати колосальні втрати заради ілюзорних територіальних здобутків.

«Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними», – заявив президент.

Також глава держави зазначив, що зараз найголовніше – щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім.

«Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ. Зло треба зупиняти. Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять», – додав Володимир Зеленський.

Зеленський відвідав Донеччину



Сьогодні – Донеччина, наша земля, наші воїни. Двадцять восьма бригада, сота, 24-та окремі механізовані, 36-та бригада морської піхоти. Хочу подякувати всім вам – усім, хто захищає нашу державу! — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 6, 2026

«Главком» писав, що спеціальний представник президента США з питань України та РФ Стівен Віткофф заявив про позитивну динаміку у переговорному процесі. За його словами, вже найближчим часом сторони можуть вийти на нові конкретні результати.

Стів Віткофф підкреслив, що під егідою адміністрації Дональда Трампа робота над припиненням війни ведеться безперервно. Він зазначив, що дипломатичні зусилля вже дають плоди, які перевищують результати попередніх років.