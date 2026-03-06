Головна Країна Політика
Викрадення 19 українців на Сумщині: Лубінець звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ

Викрадення 19 українців на Сумщині: Лубінець звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ
Лубінець повідомив про викрадення росіянами українців на Сумщині
Дмитро Лубінець: Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян

Окупанти викрали 19 українців на Сумщині. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської уповноваженої з прав людини з вимогою організувати термінове відвідування громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис омбудсмена в Telegram.

«Росіяни ймовірно викрали та вивезли жителів села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Йдеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі. Такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права – примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни», – йдеться у повідомленні.

Лубінець підкреслив, що «невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне – забезпечити їхнє швидке повернення додому».

«Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян», – підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли до Росії жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади у Сумській області. Йдеться приблизно про 19 цивільних, які залишалися у населеному пункті попри оголошену евакуацію.

Теги: окупанти Сумщина Лубінець

