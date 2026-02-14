Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
фото: Офіс президента

Україна володіє інформацією про спроби США вибудувати двосторонні відносини з Росією поки триває війна 

Президент України Володимир Зеленський висловив серйозну стурбованість щодо прямих контактів між Вашингтоном та Москвою, під час яких порушуються питання суверенних українських земель. В інтерв'ю The Atlantic глава держави наголосив: будь-які обговорення, що стосуються України, не можуть відбуватися без її участі та відома, пише «Главком».

Зеленський зазначив, що Київ володіє інформацією про спроби США вибудувати двосторонні відносини з Росією паралельно з війною. Хоча Україна підтримує заклик американців почати з припинення бойових дій, вона категорично проти розробки спільних документів, які зачіпають українські інтереси.

За словами Зеленського, російська сторона намагається нав’язати американцям питання щодо тих чи інших окупованих регіонів. Україна наполягає на своєму праві знати про зміст таких розмов.

Президент припустив, що Росія тисне на США, намагаючись домогтися легалізації контролю над захопленими землями. Навіть якщо Вашингтон не планує йти на це, саме обговорення таких тем Зеленський вважає небезпечним.

Глава держави підкреслив, що можливе визнання окупованих територій великою державою створить небезпечний прецедент. Це може спровокувати інші країни до силового захоплення територій у різних куточках світу.

Зеленський підсумував, що такі спроби Росії спровокувати США є загрозою не лише для України, а й для самої американської демократії, оскільки вони підривають фундамент міжнародного права.

Як відомо, Дональд Трамп розглядає можливість припинення своєї участі у дипломатичному процесі щодо майбутнього України вже найближчими тижнями. Як повідомляє The Atlantic, причиною такого кроку може стати відсутність прогресу в переговорах.

Українська делегація поінформувала президента Володимира Зеленського про безрезультатність контактів у ОАЕ. Кремль продовжує дотримуватися своєї жорсткої лінії, не виявляючи жодної готовності до територіальних поступок. Через таку непохитність Москви переговорний процес офіційно зайшов у глухий кут. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.

Теги: Володимир Зеленський США росія Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
16 сiчня, 20:38
Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США
Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США
21 сiчня, 05:31
Українські захисники уразили склад і пункт управління БпЛА та інші об’єкти окупантів
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
28 сiчня, 12:33
Серед російських чоловіків 40 років зросла статистика захворюваності на сифіліс у 2024 році
Росіяни почали масово хворіти на сифіліс: названо причину
4 лютого, 16:27
Фахівці вважають, що активність станції повʼязана з масштабними навчання та комплексними тренуваннями вузлів зв'язку
«Радіо судного дня» упродовж доби передало десятки секретних послань: деталі
12 лютого, 09:33
На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
27 сiчня, 15:18
Кремль оголосив про нову реальність без ядерних угод
Росія зняла з себе ядерні обмеження
4 лютого, 21:15
Фахівці зібрали дані про 763 собаки з дев’яти регіонів України
Через війну в Україні почалася зворотна еволюція собак
8 лютого, 20:51
Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус допустив ризик нападу РФ на країну НАТО
Наступна Молдова? Ексдиректор ЦРУ розкрив правду про плани Путіна
12 лютого, 08:12

Політика

Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день
Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися
Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua