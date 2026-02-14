Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ

Україна володіє інформацією про спроби США вибудувати двосторонні відносини з Росією поки триває війна

Президент України Володимир Зеленський висловив серйозну стурбованість щодо прямих контактів між Вашингтоном та Москвою, під час яких порушуються питання суверенних українських земель. В інтерв'ю The Atlantic глава держави наголосив: будь-які обговорення, що стосуються України, не можуть відбуватися без її участі та відома, пише «Главком».

Зеленський зазначив, що Київ володіє інформацією про спроби США вибудувати двосторонні відносини з Росією паралельно з війною. Хоча Україна підтримує заклик американців почати з припинення бойових дій, вона категорично проти розробки спільних документів, які зачіпають українські інтереси.

За словами Зеленського, російська сторона намагається нав’язати американцям питання щодо тих чи інших окупованих регіонів. Україна наполягає на своєму праві знати про зміст таких розмов.

Президент припустив, що Росія тисне на США, намагаючись домогтися легалізації контролю над захопленими землями. Навіть якщо Вашингтон не планує йти на це, саме обговорення таких тем Зеленський вважає небезпечним.

Глава держави підкреслив, що можливе визнання окупованих територій великою державою створить небезпечний прецедент. Це може спровокувати інші країни до силового захоплення територій у різних куточках світу.

Зеленський підсумував, що такі спроби Росії спровокувати США є загрозою не лише для України, а й для самої американської демократії, оскільки вони підривають фундамент міжнародного права.

Як відомо, Дональд Трамп розглядає можливість припинення своєї участі у дипломатичному процесі щодо майбутнього України вже найближчими тижнями. Як повідомляє The Atlantic, причиною такого кроку може стати відсутність прогресу в переговорах.

Українська делегація поінформувала президента Володимира Зеленського про безрезультатність контактів у ОАЕ. Кремль продовжує дотримуватися своєї жорсткої лінії, не виявляючи жодної готовності до територіальних поступок. Через таку непохитність Москви переговорний процес офіційно зайшов у глухий кут.

До слова, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.